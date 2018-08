Škoda Fabia Cool Plus & Clever: Zwei Sondermodelle zum Bestellstart

By

Damit der Kleinwagen auch gleich von Beginn an so richtig aus den Startlöchern kommt, haben die Tschechen zum Bestellstart zwei Sondermodelle aufgelegt: Den Škoda Fabia Cool Plus und das Sondermodell Clever. Damit ist eine Ersparnis von bis zu 3.270 Euro drin. Was in beiden Paketen enthalten ist, erfahrt ihr hier.

Wer schon zum Bestellstart ordentlich sparen will, für den gibt es jetzt gleich zwei Sondermodelle von der tschechischen VW-Tochter: Den Škoda Fabia Cool Plus und den Škoda Fabia Clever. Beide Editionsmodelle sind sowohl für die normale Version als auch für den Kombi, beim Autobauer aus Mladá Boleslav als Combi bezeichnet, erhältlich. Im Paket Cool Plus sind neben der serienmäßigen Klimaanlage auch ein Surround-Soundsystem (beides im auf Wunsch erhältlichen „Enjoy“-Paket enthalten), das Infotainmentsystem Swing, die Konnektivitätslösung Care Connect und ein Bordcomputer mit dabei, bei dem auf dem 3,5-Zoll-Bildschirm jetzt Details wie Geschwindigkeit, Restreichweite und Kilometerstand dargestellt werden. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf liegt hier bei bis zu 2.540 Euro.

Die Clever-Variante (bis zu 3.270 Euro Preisvorteil) beinhaltet unter anderem die zwei Ausstattungspakete „Licht & Sicht“ sowie „Infotainment“. Ebenfalls mit an Bord: ein Fahrlichtassistent und Nebelscheinwerfer mit integrierter Abbiegefunktion sowie – für Motoren ab 70 kW (95 PS) – der Adaptive Abstandsassistent. Im Cockpit können die Insassen via SmartLink+ ihr Smartphone über ein USB-Kabel direkt mit dem Fahrzeug verbinden und zahlreiche Smartphone-Apps auf dem Farbdisplay des Infotainmentsystems Swing spiegeln. Auch eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung ist für gefahrloses und legales Telefonieren während der Fahrt mit an Bord. Das Paket Cool Plus gibt es nur für die zwei Motoren 1,0 MPI mit 75 PS und 1,0 TSI mit 95 PS, während das Clever-Sondermodell für diese beiden Motoren sowie auch für das 110 PS-Aggregat erhältlich sein wird. Die Preisliste beim Škoda Fabia Cool Plus beginnt bei 13.690 Euro (beim Kombi bei 14.290 Euro), bei der Clever-Edition geht es bei 16.150 Euro los (Kombi ab 16.750 Euro).

Bilder: © Škoda