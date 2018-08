Opel: Alle PKW-Modelle sind nach WLTP zertifiziert

By

Nicht bei allen Autoherstellern läuft die Umstellung so reibungslos, aber bei Opel sind nun alle PKW-Modelle nach WLTP zertifiziert. Während es bei anderen Autokonzernen wegen dem WLTP-Testzyklus zu Produktionsausfällen und langen Lieferzeiten kommt, ist das Thema für die Rüsselsheimer offenbar unkritisch, denn die PSA-Tochter hat jetzt rechtzeitig vor der gesetzlichen Frist (01. September 2018) alle Modellvarianten „WLTP-ready“ gemeldet.

Weg vom sehr praxisfernen Testzyklus NEFZ, hin zum etwas näher an der Praxis liegenden Prüfzyklus WLTP. Bei Opel ist man bereit für die Umstellung zum morgigen Stichtag und so sind nun alle PKW-Modelle für das neue Testverfahren zertifiziert. Das klappt nicht bei allen deutschen Automobilkonzernen so reibungslos. Bei VW zum Beispiel treten erheblich längere Lieferzeiten auf und es kann auch vorkommen, dass einige Modellvarianten gar nicht lieferbar sind. Bei den Wolfsburgern haben erst sieben der 14 VW-Modelle die gültigen WLTP-Papiere erhalten und der Konzern muss laut den Kollegen von autobild.de erst einmal 200.000 bis 250.000 Autos weltweit zwischenlagern, weil sie noch keine Zertifizierung haben. Anders bei den Rüsselsheimern. Hier hat man es geschafft, alle Neufahrzeugmodelle, die ab dem 01. September verkauft werden sollen, mit der dann vorgeschrieben WLTP-Zertifizierung auszustatten.

Die näher an den realen Bedingungen angelehnte Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure wurde von der hessischen PSA-Tochter schon frühzeitig umgesetzt, so dass alle Modelle von Adam bis Zafira ohne Einschränkungen auch nach diesem Stichtag angeboten werden können. Das Unternehmen kündigte jetzt an, die entsprechenden Modelle als Diesel, Benziner oder optional mit den alternativen Kraftstoffen LPG (Liquefied Petroleum Gas) und CNG (Compressed Natural Gas) liefern zu können. Bei der aktuellen Generation vom Opel Astra hatten die Verantwortlichen eigenen Angaben zufolge schon im Juni 2016 damit begonnen, die praxisnahen Verbrauchsangaben nach dem WLTP-Zyklus auszuweisen. Und auch den Insignia 2.0 BiTurbo-Diesel hat man bereits Mitte 2017 nach dem jetzt aktuellen WLTP-Testzyklus zertifizieren lassen.

Bilder: © Opel