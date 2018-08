Mazda MX-5 (2019): Mehr Power für den Roadster

By

Alleine in Deutschland hat sich der Mazda MX-5 in den vergangenen 30 Jahren rund 130.000 Mal verkauft. Für das Modelljahr 2019 gibt es jetzt ein Update, mit dem es neben einem Plus bei der Ausstattung auch mehr Power für den Roadster geben wird. Alle Fakten und die Preise bekommt ihr in unseren News.

Seit 1989 ist er einer der Spaßgaranten für Open Air-Fahrten bei schönem Wetter: Der Mazda MX-5. Im Modelljahr 2019 gibt es nun mehr Power für den Roadster, den es in zwei Varianten und mit zwei Motoren geben wird. Die neueste Ausgabe des Frischluft-Sportlers steht ab dem 14. September 2018 bei den Händlern. Dann gibt es die Einstiegsversion mit einem von Hand zu schließenden Stoffverdeck (MX-5) ab 22.990 Euro und die besser ausgestattete Variante mit einem elektrisch aus- und einfahrbarem Hardtop mit Blechverkleidung (Mx-5 RF) für mindestens 28.690 Euro.

Auch ohne den bei modernen Fahrzeugen eigentlich üblichen Ottomotor-Partikelfilter erfüllen sowohl der kleinere 1,5 Liter-Vierzylinder-Saugmotor mit 132 PS (+1 PS) als auch der Zweiliter-Sauger mit 184 PS (+24 PS) die strenge Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Wird der 2,0-Liter-Sauger in die Stoffverdeck-Version eingebaut, dann ermöglicht er dort den 0-auf-100-km/h-Sprint in 6,5 Sekunden, was acht Zehntel weniger sind als bisher. Auch beim Topspeed geht es um fünf Stundenkilometer auf jetzt 219 km/h nach oben. Beim Verbrauch des Motors, der maximal 205 Nm an die Kurbelwelle schickt, sind laut Hersteller 6,3 Liter auf 100 Kilometern angegeben.

Auch bei der Ausstattung hat man nachgebessert. So ist nun das Lenkrad serienmäßig sowohl in der Höhe als auch in der Länge einstellbar und in der Sicherheitsausstattung finden sich jetzt auch der erweiterte City-Notbremsassistent, der City-Notbremsassistent Plus, die Müdigkeitserkennung, die Verkehrszeichenerkennung und eine Rückfahrkamera wieder.

Bilder: © Mazda