Lexus RC: Überarbeitetes Sportcoupé kommt Ende 2018

Zum Pariser Autosalon im Oktober bekommen wir das überarbeitete Sportcoupé Lexus RC zum ersten Mal zu Gesicht und schon Ende 2018 sollen dann die ersten Fahrzeuge mit den Updates zu den Händlern rollen. Was sich nach vier Jahren am Markt im neuen Modelljahr ändern wird, erfahrt ihr in unserem Artikel.

In Sachen Optik hat man das Ende 2018 auf den Markt kommende Sportcoupé Lexus RC im Vergleich zur Vorgängerversion nur leicht modifiziert. Die Ecken des vorderen Stoßfängers, deren Linien in den Scheinwerfern entspringen, wurden etwas abgeändert und auch die Gitterstruktur im Kühlergrill hat man angepasst. In den LED-Scheinwerfern sind nun drei vertikal angeordnete Leuchtkörper und neue L-förmigen LED-Umrissleuchten zu finden. An den Verkleidungen der Seitenfensterrahmen findet sich nun eine neue Luftleitfinne.

Neue Teile gibt es auch im Bereich des Fahrwerks. Hier sollen steifere Aufhängungsbuchsen und neue Stoßdämpfer in Verbindung mit einer Grip-freudigeren Erstbereifung für eine verbesserte Fahrdynamik sorgen.

Keine Veränderungen gibt es wohl hingegen beim Motorenangebot. Das Basistriebwerk ist weiter der Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit 245 PS und 350 Nm. Eine Hybridversion mit einem 2,5-Liter-Vierzylinder mit 223 PS ist drüber angeordnet und im RC F Sport wird scheinbar auch weiter der Fünfliter-V8-Saugmotor mit 464 PS und 530 Nm Drehmoment an der Kurbelwelle zerren.

Gebürstete Oberflächen der Klima- und Audioregelung sollen im Innenraum für eine höhere Qualitätsanmutung sorgen. Außerdem hat man die Kniepolster zu beiden Seiten der Mittelkonsole vergrößert und höher gesetzt, was für ein verbessertes Raumgefühl sorgen soll. Eine analoge Uhr, ähnlich wie die im LC, findet jetzt weit oben im Armaturenträger ihren Platz. Der Innenraum vom Top-Modell RC F Sport soll außerdem durch Aluminium-Applikationen im Naguri Design aufgewertet werden. Insgesamt sollen vier verschiedene Finishes und elf Karosseriefarben zur Wahl stehen. Die Preise für das überarbeitete Sportcoupé wurden bislang noch nicht bekanntgegeben.

