Honda CR-V: Im Oktober 2018 ab 28.490 Euro erhältlich

Nachdem er in den USA bereits seit 2016 erhältlich ist, rollt der Honda CR-V nun im Oktober 2018 auch in die europäischen Autohäuser. Dort ist er dann ab 28.490 Euro erhältlich. Dafür gibt es eine sehr umfangreiche Serienausstattung, aber eben keinen Diesel mehr. Alle Fakten bekommt ihr in unseren News.

Am 20. Oktober 2018 rollt der Honda CR-V zum ersten Mal in Europa zu den Händlern. Hierzulande wird er dann ab 28.490 Euro erhältlich sein und mit jeder Menge Details bei der Serienausstattung aufwarten. Schon in der Basisausstattungslinie „Comfort“ sind die LED-Scheinwerfer, eine Alarmanlage, die Klimaautomatik sowie eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze für den Fahrer mit enthalten.

In der nächsthöheren Version „Elegance“ (ab 31.190 Euro) gehören eine 2-Zonen-Klimaautomatik, eine Einparkhilfe vorn und hinten, ein automatisch abblendender Innenspiegel, die Nebelscheinwerfer, die 18-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie das Infotainmentsystem „Honda Connect“ inklusive Navigationssystem und Rückfahrkamera zum Serienumfang.

Für mindestens 36.290 Euro gibt es die nächsthöhere Ausstattungslinie „Lifestyle“, in der das Fahrzeug dann sowohl als Fünf- als auch als Siebensitzer (ab 37.990 Euro) erhältlich ist. Beim Siebensitzer lässt sich dann auch die zweite Sitzreihe um 150 mm in der Länge verschieben, um den ganz hinten Platz nehmenden Passagieren mehr Beinfreiheit zu verschaffen. Zur Serienausstattung gehören hier unter anderem Ledersitze, die Ambientebeleuchtung und eine Spurwechselhilfe.

Beim Topmodell „Executive“ (ab 39.790 Euro) gibt es zusätzlich die neue berührungslos öffnende Heckklappe, ein Head-up-Display, eine elektrische Sitzverstellung inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz, das Panorama-Schiebedach, die Lenkradheizung und die Sitzheizung auch für die hinteren Sitze. Für Vortrieb wird ein 1,5-Liter großer Benziner sorgen, den man hierzulande in zwei verschiedenen Leistungsstufen bekommen wird. Das Basisaggregat leistet 173 PS, während die stärkere Ausführung mit 193 PS daherkommen wird. Die Kraftübertragung bei der schwächeren Version erfolgt über ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe, während die 193-PS-Version mit dem neu entwickelten CVT-Getriebe ausgestattet wird, das dann die Kraft auf alle vier Räder überträgt. Einen Diesel sucht man in der Motorenpalette vergebens, aber dafür wird Anfang 2019 ein Hybridantrieb auf Basis eines Zweiliter-Vierzylinders kommen.

