Renault Arkana: Crossover-Coupé für das C-Segment

Die Franzosen haben heute ihr Crossover-Coupé für das C-Segment, den Renault Arkana, auf der Moskau Motor Show vorgestellt. Russland wurde aus gutem Grund als Ort für die Weltpremiere ausgewählt, denn hier soll das kompakte SUV-Coupé zuerst auf den Markt kommen, ehe es dann weltweit weitere Märkte erobern soll. Ob auch Deutschland darunter ist, ist bislang noch offen.

Dass man das Crossover-Coupé für das C-Segment, den Renault Arkana, ausgerechnet in Moskau das erste Mal der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat, hat gleich zwei gute Gründe: Zum Einen soll es zunächst auf den russischen Markt kommen, ehe dann eine Vermarktung in anderen Ländern geplant ist, und zum Anderen soll es im Renault-Werk in der russischen Hauptstadt vom Band laufen.

Das neue Modell ist in etwa mit dem hierzulande verfügbaren Kadjar vergleichbar. Doch das Crossover-Coupé soll sich dank seiner Coupé-artigen Silhouette vom vorhandenen SUV-Programm der Franzosen absetzen. Orientiert hat man sich dabei wohl an den Konkurrenten BMW X4 oder Mercedes GLC Coupé.

Bislang ist die Informationslage zum Arkana noch recht dünn und die wichtigste Neuerung beim Design dürfte wohl das Heck sein, das mit ähnlichen Attributen überzeugen will wie ein BMW X4. Heckbürzel, schmale Scheinwerfer, die weit in den Kotflügel hineinragen und ein knackiger Heckabschluss inklusive Diffusor. In den kräftig ausgestellten Radhäusern sind 19 Zoll große Räder zu finden. Laurens Van den Acker, der Senior Vice President, Corporate Design von Renault sagte dazu: „Mit dem Show-Fahrzeug Arkana stellen wir ein einzigartiges Crossover-Coupé vor, das die Eleganz einer Limousine mit der Kraft eines SUV vereint. Diesem Fahrzeugkonzept haben wir die Attribute der Marke Renault beigefügt, mit einem muskulösen Design, dem Ausdruck von Sicherheit und einem typisch französischen Flair.“

Bilder: © Renault