Neuanfang für den Toyota Corolla: Bye, bye Auris!

Bye, bye Auris! Mit dem Neuanfang für den Toyota Corolla erfolgt die Rückkehr zum alten Namen und der Umzug auf die TNGA-Plattform. Nach zwölf Jahren wird der mit großem Aufwand etablierte Name wieder eingestampft und der neue Golf-Rivale aus Japan heißt endlich wieder, wie er eigentlich schon immer hieß. Der als „Touring Sports“ bezeichnete Kombi sowie der Fünftürer werden Anfang Oktober 2018 ihre Weltpremiere auf dem Pariser Autosalon feiern.

Das meistverkaufte Auto der Welt ist zurück, doch mit dem Neuanfang für den Toyota Corolla heißt es auch gleich Abschiednehmen von einer anderen mühsam etablierten Baureihenbezeichnung – Bye, bye Auris! Nun verabschiedet man sich von der 2006 eingeführten Baureihenbezeichnung und bringt den neuen Golf-Jäger in den Karosserievarianten Fünftürer und Touring Sports (Kombi) mit zur Weltpremiere zum Pariser Autosalon (Publikumstage: 04.–14.10.2018). Dann hören wieder weltweit einheitlich alle drei Versionen (Fünftürer, Limousine & Kombi) auf den altbekannten Namen.

Wie der Prius und das Kompakt-SUV C-HR, so nutzt auch die 12. Generation vom Kompaktmodell die Toyota New Global Architecture (TNGA) als Basis. Der Kompakte ist sowohl in der Länge (neu: 4,37 m) als auch beim Radstand um vier Zentimeter angewachsen. Zudem ist das Fahrzeug drei Zentimeter breiter und vier Zentimeter flacher geworden. Für eine bessere Verwindungssteifigkeit und eine optimierte Crashsicherheit sollen hochfeste Stähle sorgen. Dank der Mehrlenker-Hinterachse soll das neue Kompaktklasse-Modell mehr Komfort bei präziserem Handling bieten. Die Auswahl an Motoren wird am Anfang noch ziemlich beschränkt sein: ein Benziner (1,2-Liter-Turbo) und zwei Hybridversionen werden zum Start angeboten. Eine eher auf Effizienz getrimmte Hybrid-Version mit 1,8 Litern Hubraum und 122 PS sowie eine leistungsorientierte Variante mit zwei Litern Hubraum und 180 PS. Nach der Messepräsentation wissen wir dann sicher mehr.

Bilder: © Toyota