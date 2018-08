Porsche 911 Turbo (Typ 993): Luftgekühltes Einzelstück

By

1998 war eigentlich Schluss mit dem luftgekühlten Boxermotor, aber jetzt kehrt mit einem aus Original-Teilen aufgebauten Porsche 911 Turbo (Typ 993) ein luftgekühltes Einzelstück ans Licht zurück. Das dann wirklich letzte luftgekühlte Exemplar wird am 27. Oktober 2018 im Rahmen einer Auktion von Sotheby‘s im Porsche Experience Center in Atlanta für den guten Zweck versteigert.

Goldgelbmetallic steht es da, das luftgekühlte Einzelstück Porsche 911 Turbo (Typ 993). Und dieser Farbton ist nicht ganz zufällig für den Letzten seiner Art gewählt wurden, denn dabei handelt es sich um die Lackfarbe, die auch die Exclusive Series des 991 Turbo S ziert. Von dem wurden immerhin 345 Exemplare gebaut, während es beim neuen Fahrzeug, das auf Basis einer noch vorhandenen Original-Rohkarosse des Typs 993 entsteht, eben wirklich bei einem Unikat bleiben wird. Die goldgelben Designlinien finden sich auch an den schwarzen Rädern wieder sowie im Interieur und an den Sitzen.

An der Karosse finden sich auch die charakteristischen seitlichen Lufteinlässe des Typs 993 Turbo S, die 1998 auch als Option für den 911 Turbo bestellt werden konnten. Der Aufbau des Unikats dauerte rund eineinhalb Jahre, denn die Erbauer mussten dafür auf immerhin 6.500 Originalteile zurückgreifen. Während der Bauzeit durchlief die Rohkarosse im „Project Gold“ den Korrosionsschutz- und Lackierprozess der heutigen Serienfahrzeuge. Anschließend wurde das Sammlerstück fertig montiert, alles wurde perfekt eingestellt und von den Spezialisten optimal abgestimmt.

Unter der Haube arbeitet ein 3,6 Liter großer Biturbo-Motor in der damals höchsten Leistungsstufe mit 450 PS. Die Kraft gelangt über das ebenfalls aus dem Regal für Originalteile stammende Schaltgetriebe auf alle vier Räder. Die Fahrgestellnummer des letzten 993 wurde von Hand eingeschlagen. Offiziell vorgestellt wird der allradgetriebene Sportwagenklassiker am 27. September 2018 bei der Porsche Rennsport Reunion in Laguna Seca (USA), ehe er dann genau einen Monat später in Atlanta versteigert wird. Das geschieht für den guten Zweck: Der durch die Auktion zusammengetragene Erlös kommt der in diesem Jahr anlässlich des Jubiläums „70 Jahre Porsche Sportwagen“ gegründeten gemeinnützigen Ferry-Porsche-Stiftung zugute. Kleiner Wehrmutstropfen: Das exklusive Fahrzeug ist nicht für den Straßenverkehr zugelassen und darf nur auf privaten Rennstrecken so richtig um die Kurven gejagt werden.

