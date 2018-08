Ferrari 488 Pista Spider: Weniger Dach, mehr Gewicht

By

Wer den Fahrtwind auch in einem Fahrzeug mit 720 PS noch gerne im Haupthaar spüren will, für den gibt es jetzt nach dem Coupé auch das Cabrio Ferrari 488 Pista Spider. Doch die Formel „Weniger Dach = mehr Gewicht“ greift auch hier, denn schließlich muss das, was an Steifigkeit beim Dachabschneiden eingebüßt wird, an anderen Stellen der Karosserie wieder dazugegeben werden.

Wenn die feste Dachkonstruktion gegen ein Hardtop aus Blech mit aufwendiger Klappmechanik und elektrischer Heckscheibe eingetauscht wird, dann führt das zwangsläufig zu mehr Gewicht. So auch beim neuen Ferrari 488 Pista Spider, der durch zusätzliche Bauteile und durch das Verdeck um genau 100 Kilogramm zunimmt.

Zwar geben sich die Italiener redlich Mühe, die Nadel der Waage durch Carbonfelgen, Aluminium-Fußplatten im Innenraum sowie einer Schlaufe anstatt einem soliden Türgriff zu senken, aber beim Leergewicht stehen dann dennoch schon 1.380 Kilogramm auf der Uhr. Das ist zwar für diese Leistungsklasse gar nicht schlecht, aber wenn dann noch Öl, Kraftstoff und der Fahrer hinzukommen, dürften schnell 1,6 Tonnen dastehen.

Das ändert aber nichts daran, dass der 3,9-Liter-V8 mit zwei Turboladern, 720 PS und maximal 770 Nm Drehmoment das Fahrzeug in nur 2,85 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigt und das die Tachonadel schon nach glatten acht Sekunden in Richtung 200 km/h zeigt. Die Höchstgeschwindigkeit ist mit 340 km/h angegeben. Auf der jetzt erfolgten Premiere in Pebble Beach wurden bislang noch keine Preise genannt.

Bilder: © Ferrari