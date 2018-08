VW Grand California: Camper-Bulli in XXL

By

Mit dem VW Grand California geht nun ein Camper-Bulli in XXL in Serie. Nach rund 30 Jahren gibt es nun wieder einen großen Camper aus Wolfsburg mit richtigem Wasch- und Toilettenraum mit an Bord. Die Neuheit auf Crafter-Basis feiert auf dem 57. Caravan-Salon in Düsseldorf (25. August bis 2. September) seine Weltpremiere. Dabei gab es gleich zwei Überraschungen: Zum einen die verschiedenen Radstände und zum anderen den niedrigen Grundpreis.

Gerade erlebt die Klasse der Camper-Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen einen regelrechten Boom und genau hier stößt Volkswagen mit dem VW Grand California rein. Dem Camper-Bulli in XXL wird es in zwei verschiedenen Versionen geben. Einmal als sechs Meter lange Variante mit Querbetten (Liegefläche: 1,95 x 1,40 Meter), bei dem der Grundpreis bei knapp 55.000 Euro liegen soll und zum anderen als Grand California 680 mit plus 24 Zentimetern bei der Länge und zwei Einzelbetten im Heck. Hier misst die Länge der Liegefläche zwei Meter und die Gesamtbreite des Schlafbereiches ist mir 1,50 Meter ausreichend breit. Und auch die Langversion macht mit ihrem Basispreis von nur 57.000 Euro eine wahre Kampfansage an die Konkurrenz.

Das auf dem Crafter basierende Camping-Mobil ist im Innenraum hell und freundlich gestaltet. Alles ist in neutralem Weiß gehalten. Die Küche, die Nasszelle (84×80 cm) und eine Außenbeleuchtung gehören genauso wie ein Anschluss für die Außendusche zur Serienausstattung. In der Nasszelle befindet sich sowohl eine Toilette als auch eine Dusche und auch ein klappbares Waschbecken ist mit an Bord. Gespeist wird alles vom 110 Liter großen Frischwasservorrat. Das im neuen Crafter-Werk im polnischen Wrzesnia produzierte Fahrzeug verfügt über sechs USB-Schnittstellen und vier 230V-Steckdosen.

Als Basismotorisierung ist ein 177 PS starker Vierzylinder-TDI mit einer Achtgang-Automatik eingebaut. Wer auch mal in gröberes Gelände fahren will, kann anstatt dem Frontabtrieb auch den Allradantrieb 4Motion einbauen lassen. Die Markteinführung haben die VW-Strategen für das Frühjahr 2019 geplant.

