Renault Alaskan: Mit dem Pick-up zum Camping

Mit dem Pick-up zum Camping? Warum nicht, denn heutzutage muss niemand mehr unter einer Plane auf der blanken Ladefläche übernachten, denn dank dem Zeltaufbau der Firma Hussarde wird aus dem Renault Alaskan schnell ein gemütliches Wohnmobil.

Dass es im Urlaub nicht immer das 100.000 Euro teure Luxus-Wohnmobil inklusive Garage für einen Kleinstwagen sein muss und dass man auch mit günstigeren Lösungen wie einem Pick-up entspannt zum Camping fahren kann, ohne nach drei Tagen mit Rückenschmerzen entnervt aufgeben zu müssen, zeigt der mit einem Zeltaufbau der Firma Hussarde ausgestattete Renault Alaskan, der auf dem Caravan Salon 2018 in Düsseldorf (25. August bis 2. September, Stand D54 in Halle 16) seine Premiere feiern wird. Der Aufbau kann mit wenigen Handgriffen oberhalb der Ladefläche auf stabilen Querträgern installiert werden.

Wird der mobile Schlafplatz hingegen zusammengeklappt, dann misst das in einer Hartschale untergebrachte Zelt nur noch 1,23 Meter in der Breite, 1,6 Meter in der Länge und 28 Zentimeter in der Höhe. Der französische Zubehörhersteller verspricht, dass sich die Camping-Lösung in weniger als einer Minute zu einem 1,5 Meter breiten, 2,2 Meter langen und 1,5 Meter hohen Aufbau ausklappen lässt. Dank der ebenfalls zum Gesamtpaket gehörenden, fünf Zentimeter dicken Matratze können so zwei Personen bequem und ohne viel Aufwand in den Campingurlaub starten. Die Preise und die Daten zum Marktstart für den Camping-Aufbau sind bislang noch nicht bekannt.

