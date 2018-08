SUV-Coupé Renault Arkana: Premiere in Moskau

By

Auf dem Moskauer Automobilsalon (Publikumstage 31. August – 9. September 2018) wird das Tuch über dem SUV-Coupé Renault Arkana hochgehoben. Das Fahrzeug wird 2019 erst in Russland eingeführt, ehe dann später mehrere internationale Märkte damit beliefert werden sollen. Auch die Produktion wird in Moskau vonstattengehen.

Nach der Premiere in Moskau Ende August müssen sich Interessenten für das neue SUV-Coupé Renault Arkana noch ein wenig gedulden, denn erst einmal wird es 2019 nur in Russland auf den Markt kommen, ehe dann später weitere internationale Märkte folgen sollen. Und wie der Fahrzeugname Arkana (Arcanum bedeutet im Lateinischen Geheimnis) es schon sagt, machen die Franzosen noch ein ziemliches Geheimnis darum, in welchen Ländern man das neue Modell im C-Segment kaufen kann.

Rein technisch wird das neue SUV-Modell auf dem aktuell nur in Russland angebotenen Kaptur, einer größeren Variante des westeuropäischen Renault Captur, basieren. Der baut auf der älteren B0-Kleinwagen-Architektur auf, die unter anderem auch die Basis für den Dacia Duster bildet. Analog zum Kaptur dürfte der russische Markt auch bei der Neuheit mit Saugbenzinern mit 1,6 und 2,0 Litern Hubraum bedient werden. Zudem gibt es im russischen SUV einen zuschaltbaren Allradantrieb. Die Premiere des neuen Renault-SUV wird am 29. August stattfinden. Wir informieren euch, sobald es Neuigkeiten dazu gibt.

Bilder: © Renault