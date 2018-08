Opel GT X Experimental: Mini-Elektro-SUV zeigt neue Designsprache

By

Auch die Studie Opel GT X Experimental ist in den Opel-typischen Farben Schwarz, Grau und Gelb gehalten. Die neue Studie vom Mini-Elektro-SUV zeigt die neue Designsprache der Rüsselsheimer. Dabei handelt es sich um das erste komplett neue Opel-Auto, das unter der Regie von PSA entstanden ist. Mit an Bord: der LED-Blitz, ein 50-kWh-Akku und die gummierten Felgen. Alle Fakten zum Concept-Car bekommt ihr in unseren News.

Erstmals seit dem Wechsel von GM zum PSA-Konzern gibt es mit dem Mini-Elektro-SUV einen Ausblick auf die neue Designsprache. Das elektrische Mini-SUV Opel GT X Experimental dient als innovativer Ideengeber für künftige Opel-Generationen und wirft dennoch die traditionellen Werte der Kernmarke nicht über den Haufen. Und auch die neu definierten Markenwerte – „Deutsch, nahbar, aufregend“ – sollen damit vermittelt werden.

Umsetzen will man das beim 4,06 Meter langen Crossover unter anderem auch mit dem neuen Markengesicht namens „Vizor“, das in Anlehnung an das Visier von einem Motorradhelm konzipiert wurde und das Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Kameras und Sensoren einrahmt. Zudem leuchtet unter der durchsichtigen Abdeckung der markante Opel-Blitz in LED-Technik. Auch das als „Opel-Kompass“ bezeichnete rechtwinklige Zusammentreffen der Motorhauben-Falte und der Grafik des Tagfahrlichts soll zum unverwechselbaren Erscheinungsbild beitragen.

Im Innenraum wurde ordentlich aufgeräumt. Unnötige Schalter und Knöpfe sind rausgeflogen und die Bedienung der Kernfunktionen soll in Zukunft nur noch über ein großes Display erfolgen, welches das zentrale Element am als „Pure Panel“ bezeichneten Armaturenträger darstellen soll. Während man beim Design aus dem Nähkästchen plaudert, sind die Entscheidungsträger bei Informationen zur Technik deutlich zurückhaltender. Klar ist nur, dass ein Elektromotor für Vortrieb sorgen wird, der seine Power aus einem 50 kWh großen Akku bezieht. Auf voll autonomes Fahren legen die Opel-Ingenieure hingegen keinen großen Wert, aber dank Autonomie-Level 3 kann die Fahrt schon wesentlich entspannter angegangen werden. Der Crossover wird auf 17-Zoll-Reifen anrollen, die auf mit Gummi geschützten Felgen aufgezogen sind. Ihren ersten Einsatz dürften einige der neuen Designelemente wohl beim für 2019 zu erwartenden Corsa haben. Ab Mitte der 2020er-Jahre wird sich die neue Linie dann voll entfalten, denn dann wird der letzte GM-Opel aus dem Programm verschwinden.

Bilder: © Opel