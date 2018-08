By

Die Tschechen haben den Kleinwagen Škoda Fabia überarbeitet und bieten ihn nun auch in den Designlinien „Monte Carlo“ und „Scoutline“ (nur für den Kombi) an. Welche optischen Anpassungen euch erwarten und mit welchem Preis ihr rechnen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Für sportlich ambitionierte Fahrer oder auch für Fahrer, die auf einen Offroad-Look setzen wollen, gibt es jetzt den Škoda Fabia in den Designlinien „Monte Carlo“ und „Scoutline“. Bei der sportlichen Monte Carlo-Ausstattung sind die neu gestaltete Front, schwarze Dachspoiler, schwarze 16-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design „Italia“ und Niederquerschnittreifen der Dimension 215/45 R16 sowie schwarze Außenspiegelgehäusen inklusive. Zudem gibt es hier serienmäßige LED-Frontscheinwerfer inklusive Abbiegelicht sowie Heckleuchten mit LED-Brems- und Schlusslicht (inklusive Nebelschlussleuchte).

Kontraste im Innenraum werden im Vergleich zur schwarzen Verkleidung des Dachhimmels, der A-Säulen und der Mittelkonsole von der Dekorleiste im Carbondesign sowie von den roten Nähten auf den Türverkleidungen und der Mittelarmlehne gesetzt. Weiße Kontrastnähte sorgen bei den Sportsitzen mit rot-satinschwarzem Gewebe im Carbon-Look für Abwechslung.

Die nur für den Combi erhältliche Scoutline soll mit Karosserieverkleidungen von Frontstoßfänger, Seitenschwellern, Radläufen sowie am Heckdiffusor in Schwarz mit silberfarbenen Elementen im Aludesign überzeugen. Weitere Offroad-typische Merkmale sollen die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design „Braga“, die silberne Dachreling und Außenspiegelkappen, ebenfalls im Aludesign, darstellen. Die Preise für die Designlinien in Verbindung mit dem 75 PS starken 1,0 MPI-Basismotor betragen in der Monte Carlo-Ausstattung mindestens 18.490 Euro, als Scoutline-Kombi mindestens 17.990 Euro.

Bilder: © Škoda