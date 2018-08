Kia Picanto X-Line: Kleinstwagen im Crossover-Dress

By

Mini-Auto und Offroad-Paket? Das passt scheinbar gut zusammen und so haben die Designer mit dem Kia Picanto X-Line einen Kleinstwagen im Crossover-Dress geschaffen. Das an sich schon ziemlich unkonventionelle Design der dritten Modellgeneration wurde nun noch einmal um Offroad-Anleihen wie die schwarzen Plasteplanken an den Radhäusern oder den angedeuteten Unterfahrschutz vorne erweitert. Was ihr sonst noch vom kleinen Stadtflitzer im SUV-Gewand erwarten könnt, erfahrt ihr in unseren News.

Klein, ziemlich knuffig und richtig kräftig. Die Kombination aus einem Kleinstwagen im Crossover-Dress mit einem durchzugsstarken Motor dürfte auf viel Gegenliebe stoßen. Der Kia Picanto X-Line kommt als 1.0 T-GDi in der dynamisch-schicken Version mit einer derartigen Ausstattung daher. Für Vortrieb sorgt hier ein Einliter-Dreizylinder mit Turbo-Beatmung, der es immerhin auf 100 PS und maximal 172 Nm bringt. Damit gelingt der Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 10,1 Sekunden und Schluss ist erst bei 180 km/h. Beim Normverbrauch geben die Koreaner 4,7 Liter je 100 Kilometer an.

Beim Außendesign fallen vor allem die typischen schwarzen Plastikplanken an den Seiten und um die Radkästen auf. Wer will, kann den Kleinen in den peppigen und aufpreispflichtigen Außenlackierungen Honey Bee Yellow Metallic und Lime Light Metallic bestellen. Die nach innen gerückten Nebelscheinwerfer, ein übergroßer Lufteinlass, der angedeutete Unterfahrschutz sowie der Doppelrohrauspuff am Heck verleihen dem Kleinen eine sportliche Note und sorgen für das gewünschte Offroad-Outfit. Beides wird durch die Haifischflossen-Antenne und eine Höherlegung um 15 Millimeter noch verstärkt.

Bei der X-Line handelt es sich um das Top-Modell der Picanto-Baureihe und dementsprechend üppig ist die Sonderversion dann auch ausgestattet. Mit an Bord sind serienmäßig die zweistufige Sitz- sowie eine Frontscheiben- und eine Lenkradheizung. Zudem gibt es eine Klimaautomatik, einen Tempomat und einen City-Notbremsassistenten, ein Infotainmentsytem mit Sieben-Zoll-Touchscreen und Apple Carplay bzw. Android Auto, eine Rückfahrkemra und ein Smart-Key-System. Die kräftige und gut ausgestattete 100 PS-Variante ist ab 17.290 Euro zu haben.

Bilder: © Kia