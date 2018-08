McLaren 720S Pacific Theme / 720S Track Theme: Zwei neue Designthemen

By

Die Herrschaften von McLaren Special Operations (MSO) haben sich gleich zwei neue Designthemen ausgedacht: Das 720S Pacific Theme und das 720S Track Theme. Während das Erste mit seiner Lackierung in Cerulean Blue an das tiefe Blau des Ozeans erinnern soll, ist das Track-Thema in Anniversary White eher eine Reminiszenz an die Formel 1-Autos der 80er Jahre und aus 2017.

Das aktuelle 720S-Modell wurde im vergangenen Jahr auf dem Genfer Autosalon gleichzeitig mit dem ersten Designthema namens Velocity vorgestellt. Nun gibt es mit den beiden Editionsmodellen McLaren 720S Pacific Theme / 720S Track Theme gleich zwei neue Designthemen. Die im August 2018 vorgestellten Themen haben zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Während es beim Pazifik-Thema, wie es der Name schon verrät, um das Thema „Meer“ gehen soll, soll das Track-Thema ein spannender Blick zurück in die Formel 1-Vergangenheit der 1980er Jahre sein.

Das von McLaren Glasgow in Auftrag gegebene Ozean-Thema bezieht seine Inspiration aus dem Blau des größten und tiefsten Ozeans der Welt. Deshalb ist das Fahrzeug auch in dem Farbton Cerulean Blue lackiert, wie es heute auf dem Formel-1-Auto der Briten zu sehen ist. Für die Türöffnungen hingegen hat man sich für das dunklere Estoril Blue entschieden. Zudem sind die Kohlefaserkomponenten vom Dach, vom Frontsplitter, von den Lufteinlässen, von den Spiegelgehäusen, vom Heckdiffusor, vom Heckdeck und der Heckstoßstange sowie der Motorhaube kobaltblau eingefärbt. Die blauen Einlagen finden sich auch in den Sitzen sowie bei den blauen Kontrastnähten und den blauen Applikation auf dem Lenkrad wieder.

Für das Track-Thema hat man sich der eigenen Formel 1-Vergangenheit bedient. Der Grundton Anniversary White entstammt einer MSO-Sonderlackierung nach dem Vorbild der McLaren Formel 1-Autos der 80er Jahre, während die handbemalten Details an Motorhaube, Türen, Heckverkleidungen und Airbrake in Carbon Black und in McLarens Formel 1-Farbe ab 2017, Tarroco Orange, ausgeführt sind. Auch der Außenrand der glänzend schwarzen Räder und eine Speedy Kiwi-Darstellung auf den Spiegelgehäusen sind im gleichen Orange-Ton ausgeführt. Die Kabine ist in Jet Black Alcantara mit einer orangefarbenen Kontrastnaht veredelt wurden. Der leichte Titan-Gurtbügel hinter den Sitzen kann zudem optional auch mit einem Sechspunkt-Gurt für den Einsatz auf der Rennstrecke ausgestattet werden. Ansonsten bleiben beide Versionen rein technisch unverändert. Die Preise für die Fahrzeuge im MSO-Trimm starten bei 335.000 Pfund, umgerechnet rund 386.000 Euro.

Bilder: © McLaren