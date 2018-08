MINI Cooper S Delaney Edition: Sondermodell im lässigen Le-Mans-Look

By

Die BMW-Tochter bringt jetzt ein Sondermodell im lässigen Le-Mans-Look heraus: Den MINI Cooper S Delaney Edition. Der soll richtig viel Fahrspaß mit coolem Design, einer sehr umfangreichen Serienausstattung und einer hohen Exklusivität verbinden. Alle Infos zum streng limitierten Editionsmodell gibt es in unseren News.

Nur 350 Stück soll es vom neuen Sondermodell im lässigen Le-Mans-Look, dem MINI Cooper S Delaney Edition, überhaupt geben. Die in Ice Blue uni und Solaris Orange gehaltene Sonderserie soll mit seinem Look an die Le-Mans-Rennen der 70er Jahre erinnern, als die Erkennungsfarben des längst verschwundenen Motorsport-Sponsors Gulf Oil, damals noch am Porsche 917, omnipräsent waren. Benannt werden die Sondermodelle nach dem von Steve McQueen in diesem Film verkörperten Rennfahrer Michael Delaney.

Unter der Haube des dynamischen Dreitürers arbeitet, genau wie beim Serienfahrzeug auch, der 192 PS starke TwinPower-Turbo, der die Kraft über das 7-Gang Steptronic Sportgetriebe mit Doppelkupplung weiterleitet. Damit gelingt der 0-auf-100-km/h-Sprint in nur 6,7 Sekunden und es kann eine Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h erreicht werden.

Neben jeder Menge Dampf sind auch das Aerodynamik-Kit ,,John Cooper Works“, die schwarz lackierten 18-Zoll-Räder im Design Cup Spoke 2-tone und die adaptiven LED-Scheinwerfer mit Matrix-Funktion für das Fernlicht sowie für die Heckleuchten im Union Jack-Design mit an Bord. Den Innenraum sollen das Mini Excitement Paket, das Lichtpaket, die Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, der Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, die Klimaautomatik sowie die John Cooper Works Einstiegsleisten, ein anthrazitfarbener Dachhimmel und die Edelstahl-Pedalerie aufwerten. Des Weiteren finden sich dort auch beheizte Sportledersitze, das Sportlederlenkrad, das Head-up-Display, ein Harman-Kardon-Lautsprechersystem sowie das Infotainment-Paket Connected Navigation Plus mit dem 8,8 Zoll großem Touchscreen. So viel Ausstattung hat dann allerdings auch seinen Preis: Der wird bei mindestens 43.700 Euro liegen.

Bilder: © BMW Group