Für das neue Modelljahr gibt es für den Honda HR-V mehr Komfort im Innenraum, ein überarbeitetes Design und einige technologische Neuerungen. Im Cockpit sorgt zum Beispiel das Active Noise Cancellation System (ANC) für eine noch geringere Belästigung durch Fahrgeräusche. Im Herbst 2018 werden die ersten Fahrzeuge dann ausgeliefert.

2019 kommt der Honda HR-V mit mehr Komfort im Innenraum daher und auch das Exterieur wurde überarbeitet. So haben die Japaner die Frontschürze modifiziert und sie mit größeren Lufteinlässen und LED-Tagfahrlicht versehen. Auch die Stoßfänger vorne und hinten wurden für das neue Modelljahr angepasst. Wer will, kann die komplette Lichttechnik jetzt optional mit modernen LED ausstatten. Und das SUV bekommt mit „Midnight Blue Beam Metallic“ eine neue Lackfarbe spendiert, so dass künftig aus acht verschiedenen Lackierungen der gewünschte Farbton ausgewählt werden kann.

Für den gestiegenen Komfort im Innenraum sorgt neben einer verbesserten Geräuschdämmung vor allem das Active Noise Cancellation System (ANC), bei dem zwei Mikrofone permanent die Geräuschentwicklung im Innenraum überwachen und bei dem gezielt eingesetzte Audiosignale die störenden Niedrigfrequenzgeräusche neutralisieren sollen.

Die ab Oktober erhältlichen Fahrzeuge für das neue Modelljahr werden zunächst ausschließlich mit dem 1.5-i-VTEC-Benziner mit 130 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe oder stufenlosem CVT-Getriebe bestückt. Der stärkere 1,5-Liter-VTEC-TURBO-Benziner soll dann im Frühjahr 2019 die Motorenpalette erweitern.

Bilder: © Honda