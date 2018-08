Ferrari F176: Neues Modell feiert im September Premiere

By

Die italienische Edel-Marke macht es wieder einmal besonders spannend, denn vor dem 17. September wird sich das Tuch nicht vom neuen Sportwagen heben. Dann feiert der Ferrari F176 seine Premiere.

Auf einem Bereich seiner Webseite, der nur für Ferrari-Besitzer nach vorheriger Anmeldung zugänglich ist, haben die Italiener jetzt ein Teaser-Foto von einem neuen Modell veröffentlicht: dem Ferrari F176, der im September Premiere feiern wird. Der Modellname versteckt sich dann im Namen der Bilddatei. Und zufälligerweise fällt der Premierentag auch auf den 17. September. Dann wird sich in Maranello das Tuch heben. Am Präsentationsdatum will man zudem seinen nächsten Fünf-Jahres-Plan vorstellen.

Auf der Designskizze ist lediglich zu erkennen, dass es sich scheinbar um einen offenen Sportwagen zu handeln scheint. Was uns allerdings genau erwartet, ist noch völlig unklar. Gerüchten zufolge, könnte es sich um eine limitierte Sonderversion auf Basis des 812 Superfast handeln, das als Ferrari 812 Monza kommen könnte. Wir bleiben für euch an der Sache dran.

Bilder: © Ferrari