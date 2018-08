G-Power E63 S AMG: Power-Kombi mit 800 PS

By

Von 585 PS geht es für den Power-Kombi G-Power E63 S AMG nach der Sonderbehandlung durch die bayrischen Tuner auf 800 PS nach oben. Möglich wird das durch Software-Optimierung und auch durch diverse Änderungen an verschiedenen Motorbauteilen. Alle Fakten zum bis zu 340 km/h schnellen Sport-Frachter bekommt ihr in unseren News.

Wem der Mercedes-AMG mit seinen 585 Serien-PS noch viel zu langweilig ist, für den gibt es jetzt den Power-Kombi G-Power E63 S AMG mit 800 PS und maximal 1.100 Nm Drehmoment. Damit ist der Sprint von 0 auf 100 km/h schon nach 3,1 Sekunden Geschichte und die Vmax-Aufhebung macht einen Topspeed von 340 km/h möglich. Damit dringt der sportliche Frachter in die Liga der Supersportler vor.

Möglich werden die Werte natürlich durch das Aufspielen der G-Power-eigenen Performance Software V3, die es im G-POWER-Jubiläumsjahr 2018 in der „35 Jahre EDITION“ alleine zum reduzierten Preis von 2.900 Euro geben wird. Ergänzt wird die Software-Optimierung durch mehrere Anpassungen der Motor-Hardware.

Zum Beispiel kommen bei den beiden Turboladern jetzt aerodynamisch optimierte, leichtere Turbinenräder und CNC-gefräste Gehäuse zum Einsatz. Eine Edelstahl-Abgasanlage, die sich über ebenfalls aus Edelstahl produzierte Downpipes an das Aggregat anschließt, soll ebenfalls für mehr Druck sorgen.

Das komplette Leistungspaket inklusive aller Software- und Hardware-Anpassungen ist zusammen für 13.731 Euro zu haben. Wer will, kann sich auf den Allradler für zusätzlich 7.950 Euro Aufpreis Hurricane RR-Schmiederäder in 20 Zoll mit UHP-Reifen in 245/30 ZR20 und 285/25 ZR20 aufziehen lassen.

Bilder & Video: © G-Power