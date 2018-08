Wiesmann beim Concourse d‘ Elegance 2018: Neues Modell im Anmarsch

By

Nach der Pleite 2014 deutet der Sportwagenhersteller Wiesmann jetzt sein Comeback an. Zwar werden uns beim Concourse d‘ Elegance 2018 noch zwei alte Sportwagen gezeigt, aber ein neues Modell ist schon im Anmarsch.

Vor vier Jahren musste der Sportwagenbauer Wiesmann Insolvenz anmelden und wurde danach von britischen Investoren übernommen. In der Edel-Schmiede konnte man die Zeit seitdem offenbar nutzen, denn ein neues Modell soll im Anmarsch sein. Zum Concourse d‘ Elegance 2018 beim Salon Privé im englischen Blenheim präsentiert man uns aber erst nochmal zwei ältere Modelle: Das MF5 Coupé und den MF4 Roadster. Der Kleinserienhersteller aus dem westfälischen Dülmen will uns damit auf eine ganz neue Phase in der Geschichte des Unternehmens einstimmen.

Das MF5 Coupé und der MF4 Roadster sollen die Fans auf einen Neustart bei der Marke einstimmen und ein neues Fahrzeug soll auch schon in den Startlöchern stehen. Das werden wir dann allerdings erst im kommenden Jahr zu sehen bekommen. Aus der Pressemeldung des Veranstalters vom Salon Privé geht zudem hervor, dass Roheen Berry, Managing Director of Wiesmann Sports Cars und David Bagley, Co-Founder & Sales Director of Salon Privé uns schon jetzt ein aufregendes Fahrzeug versprechen, das auch in Zukunft mit neuester Antriebstechnik der BMW M GmbH ausgestattet sein wird. Wir dürfen also auf 2019 gespannt sein.

Bilder: © Wiesmann