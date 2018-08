Škoda Fabia: Frisches Design und saubere Motoren

By

Der tschechische Kleinwagen Škoda Fabia fährt ab sofort noch emissionsärmer durch die Lande, denn nach dem Facelift erfüllen alle angebotenen Dreizylinder-Benziner die Emissionsnorm Euro 6d-Temp. Neben den sauberen Motoren bekommt die aufgefrischte Version auch ein frisches Design, neue Assistenzsysteme und moderne LED-Technik verpasst.

Auf dem Genfer Autosalon 2018 feierte der überarbeitete Škoda Fabia seine Premiere und ab sofort ist er nun mit frischem Design und noch saubereren Motoren zu haben. Die Designer bei der VW-Tochter haben sich vor allem die Frontpartie vorgeknöpft. Die Zeichnung der Scheinwerfer wurde hierbei genauso überarbeitet wie die Lamellen vom Kühlergrill. Hinter den neugestalteten Scheinwerfern arbeitet jetzt auch beim Kleinwagen erstmals optional erhältliche LED-Technik, die sich auch beim aufpreispflichtigen LED-Brems- und Schlusslicht (inkl. Nebelschlussleuchte) wiederfindet.

Im Innenraum sollen zweifarbige Sitzpolster und Kontrastnähte an den Armauflagen in den Türen für mehr Frische sorgen und auch das neugestaltete Kombiinstrument sowie das beleuchtete Ablagefach in der Mittelkonsole sollen optische Highlights setzen. Zur umfangreicheren Serienausstattung gehören jetzt das in die Hauptscheinwerfer integrierte LED-Tagfahrlicht, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel in Wagenfarbe, die Konnektivitätslösung Care Connect und ein 4,2 Zoll großer Bordcomputer. Neu ist auch, dass das Infotainmentsystem „Swing“ mit seinem 6,5 Zoll großen Farbdisplay, dem SD-Speicherkartenslot und dem USB-Anschluss bereits ab der Basisausstattung „Active“ serienmäßig mit an Bord ist. Ab der nächsthöheren Ausstattung „Ambition“ gibt es die Bluetooth-Freisprecheinrichtung sowie das Konnektivitätsfeature SmartLink+ serienmäßig. Auf Kundenwunsch gibt es auch drei neue Assistenzsysteme: Fernlicht-, Spurwechsel- und Ausparkassistent.

Die Motorenpalette, in der alle Aggregate jetzt die Abgasnorm Euro 6d-Temp erfüllen, beginnt mit dem 1,0 MPI mit 75 PS und einer manuellen Fünfgang-Schaltung (ab 13.490 Euro in der Version „Active“). Darüber hinaus gibt es den mit einem Otto-Partikelfilter ausgestatteten 1,0 TSI mit 90 PS (ab 14.890 Euro in der Version „Active“) sowie den gleichen Motor in einer 110 PS starken Ausgabe. Bei der 110-PS-Variante wird die Kraft entweder über ein manuelles 6-Gang-Getriebe (ab 17.790 Euro in der „Ambition“-Ausstattung) oder optional auch mit einem 7-Gang-DSG (ab 19.190 Euro in der „Ambition“-Ausstattung) an die Räder weitergeleitet. Die Kombi-Versionen sind dann jeweils um 600 Euro teurer.

Bilder: © Škoda