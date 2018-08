Peugeot 308 GTi: 263 PS starkes Racing-Baguette kommt ab 35.800 Euro

By

Um sich als sportlicher Kompaktwagen in der eigenen Gewichtsklasse gegen VW Golf GTI, Honda Civic Type R oder Renault Mégane R.S. durchsetzen zu können, braucht es schon das gewisse Etwas. Das bringt das 263 PS starke Racing-Baguette Peugeot 308 GTi mit, in dem es zwar beim Basispreis ein wenig über den Mitbewerbern liegt, diese dann aber mit seiner umfangreichen Serienausstattung aussticht. Was ihr bei dem ab 35.800 Euro erhältlichen Hothatch mitgeliefert bekommt, erfahrt ihr in unseren News.

Auch wenn die zweifarbige Lackierung den Peugeot 308 GTi fast aufbricht, so kommt er doch deutlich zurückhaltender daher als so mancher Kollege. Beim 263 PS starken Racing-Baguette machen lediglich die optionale Zweifarblackierung „Coupe Franche“ in blau-schwarz, die beiden Endrohre, zwischen denen sich ein angedeuteter Diffusor versteckt, die roten Akzente an der Frontlippe und die große Bremsanlage von Brembo optisch klar, dass es sich hier um ein Kompaktfahrzeug mit besonders sportlichem Charakter handelt.

Auch im Innenraum ist es aufgeräumt und die sportliche Note wird durch rote Akzente verstärkt. Rote Kontrastnähte an den teilweise mit Alcantara überzogenen und mit einer elektrischen Massagefunktion ausgestatteten Sitzen, ein kleines, griffiges Lenkrad, das in der 12-Uhr-Stellung eine rote Markierung mitbringt und eine sehr aufgeräumt wirkende Mittelkonsole, auf der kein Schalter zu viel platziert wurde. Ob das natürlich bei allen gut ankommt, dass deshalb dann auch die Klimaanlage über den in der Mitte angebrachten Multifunktionstouchscreen bedient werden muss, darf bezweifelt werden.

Für Vortrieb sorgt ein 1,6-Liter-Turbo-Benziner, der mit maximal 330 Nm Drehmoment auf die Kurbelwelle drückt. Damit ist der 0-auf-100-km/h-Sprint nach sechs Sekunden schon geschafft. Weitergeleitet wird die Kraft über ein manuelles Sechsgang-Getriebe an die Vorderräder. Ein Torsen-Sperrdifferential ist ebenfalls mit an Bord und sorgt dafür, dass der Fronttriebler auch bei einem starken Tritt auf das Gaspedal auf Kurs bleibt. Der 1.400 Kilogramm leichte Kompakt-Racer verfügt zwar nicht über die sonst mittlerweile üblichen adaptiven Dämpfer, bringt aber dennoch ein ziemlich straff abgestimmt Fahrwerk mit, das trotzdem alltagstauglich sein soll und zugleich hohe Kurvengeschwindigkeiten zulässt.

Bilder: © Peugeot