Lexus LC Yellow Edition: Coupé-Flaggschiff ganz in Gelb

Seine Premiere feiert die Lexus LC Yellow Edition auf dem Pariser Autosalon (04. – 14. Oktober 2018). Das ab Herbst 2018 verfügbare Coupé-Flaggschiff ganz in Gelb bringt dann neben der erfrischenden Farbgebung auch eine hochkarätige Ausstattung mit feinsten Ledersitzen vorne, einem Head-up-Display sowie einigen Performance-Extras mit.

Der Toyota-Ableger bringt im Herbst mit seiner Lexus LC Yellow Edition ein elegantes Coupé-Flaggschiff im lebhaften Farbton „Flare Yellow“ auf den Markt. Und die Farbe Gelb findet sich nicht nur auf der Außenhaut wieder, sondern auch in einer Vielzahl an Details beim Interieur. So gibt es in der Türinnenverkleidung gelbe Alcantara-Einlagen und auch die Kontrastnähte der weißen Semianilinledersitze, der Instrumententafel, am Lenkrad und an der Mittelarmlehne sind in diesem Farbton gehalten.

Exklusiv für das Editionsmodell gibt es einzigartige Ausstattungsmerkmale wie ein Head-up-Display, zehnfach elektrisch einstellbare Vordersitze, einen Dachhimmel mit Alcantara-Bezug und ein Carbon-Dach.

Das sonst nur optional erhältliche Performance-Paket ist beim Sondermodell Teil der Serienausstattung. Dazu gehören unter anderem das Lexus Dynamic Handling System mit aktiver Allradlenkung und variabler Lenkübersetzung sowie das Torsen-Sperrdifferenzial. Für mehr Stabilität soll der aktive Heckspoiler aus leichtem und hochfestem karbonfaserverstärktem Kunststoff sorgen, der ab 80 km/h automatisch ausfährt. Komplettiert wird das Ausstattungspaket von geschmiedeten 21-Zoll-Leichtmetallfelgen. Die Sonderedition ist für beide verfügbaren Motorisierungen zu haben: Für den LC 500h mit dem selbstladenden, 359 PS starken Multi Stage Hybrid System und auch für den LC 500, der von einem 477 PS starken V8-Saugmotor mit Zehngang-Automatikgetriebe angetrieben wird. Die Preise für das gelbe Luxuscoupé sind bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Lexus