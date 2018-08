Honda Civic 1.6 i-DTEC: Ab sofort mit 9-Gang-Automatik

By

Für den Fünftürer Honda Civic 1.6 i-DTEC gibt es ab sofort den umfassend überarbeiteten 1,6-Liter-Dieselmotor nach Euro 6d-Temp auch mit 9-Gang-Automatik. Sie soll für ein komfortables Anfahren sorgen und kann auch manuell über Schaltwippen am Lenkrad geschaltet werden. Alle Details und die Preise bekommt ihr in unseren News.

Ab sofort kann der Fünftürer Honda Civic 1.6 i-DTEC auch mit einer 9-Gang-Automatik bestellt werden. Für die Limousine folgt diese Konfiguration dann am Oktober 2018. Los geht es mit dem Civic-Fünftürer in der Basisversion „S“ bei 23.490 Euro. Darin sind dann neben dem Automatikgetriebe auch die Fahrlichtautomatik, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung und ein Sicherheitspaket enthalten. Bei der Limousine gibt es die Automatik erst ab der höher angesiedelten Ausstattungslinie „Comfort“, so dass der Einstiegspreis hier mit 27.090 Euro auch höher ausfällt.

Mit dem neuen Automatikgetriebe soll ein hoher Fahrkomfort und eine ausgezeichnete Effizienz gewährleistet werden. Dafür wurde auch der erste Gang extrem niedrig übersetzt, wodurch das Anfahren sanft, aber zugleich kraftvoll vonstattengehen soll. In Abhängigkeit von Motordrehzahl und Gasbetätigung kann das Getriebe einzelne Gangstufen überspringen, um ein besseres Ansprechverhalten zu bieten. So kann es beim Herunterschalten durchaus vorkommen, dass gleich vom 9. in den 5. Gang geschalten wird. Das Schalten ist auch manuell über am Lenkrad angebrachte Schaltwippen möglich.

Mit der neuen 9-Gang-Automatik beschleunigt der 122 PS starke und maximal 300 Nm leistende Motor in 10,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Ein NOx-Speicherkatalysator soll für eine saubere Mobilität sorgen.

Bilder: © Honda