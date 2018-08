Neuer Benziner für den Volvo V60: Vierzylinder mit 250 PS

By

Wer den Mittelklasse-Kombi Volvo V60 als Benziner fahren wollte, der musste in der Vergangenheit tief in die Tasche greifen und fast 50.000 Euro in die Hand nehmen. Ein neuer Vierzylinder mit 250 PS lässt jetzt die Preise sinken.

Zwei Diesel und ein Benziner – das war bislang das Motorenangebot beim Kombi Volvo V60. Doch jetzt kommt ein neuer Vierzylinder-Otto-Motor mit 250 PS und einem maximalen Drehmoment von 350 Nm dazu. Mit der neuen T5-Motorisierung, welche natürlich die ab September verpflichtend geltende Abgasnorm Euro 6d-Temp erfüllt, sprintet der Schweden-Frachter in 6,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und beschleunigt bis auf 230 km/h. Der Verbrauch soll laut Hersteller bei 6,8 Litern auf 100 Kilometern liegen.

Das neue Aggregat leitet die Kraft über ein 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe an die Vorderräder weiter. Ein Allradantrieb ist hier nicht vorgesehen. Die Preise für den T5, dessen Produktion im August 2018 anlaufen soll, beginnen in der Basisausstattung „Momentum“ bei 45.500 Euro. Ein mit dem schwächeren Benziner ausgestattetes Fahrzeug ist so um 4.000 Euro günstiger als der T6-Benziner mit 310 PS.

Bilder: © Volvo