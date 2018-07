BMW M2 Competition: 410 PS aus dem neuen Reihen-Sechszylinder

By

Noch in diesem Jahr kommt der neue BMW M2 Competition mit seinen 410 PS aus dem neuen Reihen-Sechszylinder, mit einem neuen Kühlsystem und natürlich vielen exklusiven M-Details auf den Markt. Was ihr von der bayrischen Sportskanone erwarten könnt und mit welchem Preis ihr planen müsst, das erfahrt ihr in unseren News.

Schon im September 2018 soll der neue BMW M2 Competition das aktuelle M2-Coupé ersetzen. Damit handelt es sich beim jetzt vorgestellten Performance-Fahrzeug nicht um ein Sondermodell, sondern um den Ersatz für das kleine M-Coupé. Dabei setzen die Münchener ganz klar auf ihre traditionellen Werte: sportliche Performance, aufregendes Design und klassischer Heckantrieb. Für den ersten Punkt arbeitet der 3,0-Liter-Turbo-Reihensechszylinder unter der Haube, den man sich beim M3 und M4 ausgeliehen hat. Er leistet mit seinen 410 PS mal eben 40 PS mehr als der Motor im Vorgänger und drückt mit maximal 550 Nm Drehmoment auch ordentlich auf die Kurbelwelle.

Derart mit Kraft bestückt, sprintet der Bayer in nur 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Wer sich das schnell agierende Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe einbauen lässt, schafft den Normsprint auch noch zwei Zehntel schneller (4,2 s). Die normale Version regelt erwartungsgemäß bei 250 km/h ab. Wer das Driver´s Package bucht, für den verlängert sich die Beschleunigungsorgie im 1.550 Kilogramm leichten Kompaktsportler bis auf 280 km/h, ehe auch dann elektronisch der Riegel vorgeschoben wird. Ist das 7-Gang-DSG eingebaut, so soll der sportliche 2er laut Hersteller nur 9,0 Liter auf 100 Kilometern verbrauchen. Bei besonders zügiger Gangart dürfte das dann aber deutlich mehr werden.

Bei so viel Power entsteht auch eine große Wärmemenge und um die in den Griff zu bekommen, haben die Ingenieure einen neuen, zweiten Kühler unter der neugestalteten Frontschürze mit den großen Lufteinlässen versteckt. Damit das Fahrzeug auf verschiedene Fahrsituationen perfekt eingestellt ist, hat man an der Hinterachse ein elektronisch gesteuertes Differential verbaut. Seine Sperrwirkung lässt sich von 0 bis 100 % voll variabel regeln. An den Enden der Achsen sind neue, geschmiedete 19-Zoll-Leichmetallfelgen zu finden.

Ebenfalls neu sind der zweiflutige Auspuff mit Klappensteuerung, die optionale Sportbremse mit grau lackierten Bremssätteln sowie die exklusive Lackierung Hockenheim Silber metallic. Im Innenraum findet man neben den Sportsitzen mit Schalen-Charakter auch noch das Lenkrad mit zwei Direktwahltasten, über die man individuell konfigurierte Fahrzeugkonfigurationen abrufen kann. Der Preis, in dem jetzt auch die adaptiven LED-Scheinwerfer und Parksensoren vorne enthalten sind, startet bei 61.900 Euro.

Bilder: © BMW Group