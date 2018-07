Hyundai i30 N Fastback: Schräghecklimousine im Tarnkleid

By

Mit dem Hyundai i30 N Fastback bringen die Koreaner einen weiteren besonders sportlichen Spross auf den Markt. Aktuell dreht die Schräghecklimousine im Tarnkleid auf der Nordschleife in der Eifel viele Testrunden. Anfang 2019 soll dann das zweite N-Modell der Baureihe hierzulande auf den Markt kommen.

Nach dem Steilheck folgt Anfang 2019 auch die Schräghecklimousine Hyundai i30 N Fastback. Derzeit ist der N-Ableger des Modells aber noch im Tarnkleid bei Testfahrten auf der Nordschleife unterwegs. Dort haben die Koreaner ihr eigenes Test-Center und können hier das Fahrzeug auf Herz und Nieren untersuchen. Markus Schrick, Geschäftsführer von Hyundai Motor Deutschland, sagte zum neuen Modell: „Der i30 Fastback N wird unsere Marke weiter mit Emotionen aufladen. So wie es bereits der i30 N als Hot Hatch erfolgreich getan hat. Seit Markteinführung im November 2017 konnten wir mehr als 4.000 Käufer allein in Deutschland überzeugen. Der i30 Fastback N spricht durch seine Kombination von elegant-sportlichem Design und dem Fahrspaß und der Sportlichkeit der N-Serie weitere Kunden an.“

Mit seinen 4,45 Metern Gesamtlänge ist die Limousinen-Version um elf Zentimeter länger als der Fünftürer. Wie bei der Steilheck-Variante wird es auch in der Version mit der großen Heckklappe zwei Motorversionen geben: Den 2,0-Liter-Turbobenziner gibt es einmal mit 250 PS und auch mit 275 PS und maximal 353 Newtonmeter in der Performance-Version. Damit die Kraft ohne große Unterbrechung durch zu lange Schaltpausen an die Vorderachse geleitet werden kann, setzen die Ingenieure auf mit Carbon beschichtete Synchronringe sowie eine verstärkte Kupplung. Rundum innenbelüftete Bremsscheiben sorgen in der Performance-Variante für eine schnelle und sichere Verzögerung. Ein variabler Klappenauspuff lässt den Motor je nach Bedarf kraftvoll auftreten oder nur leise dahinblubbern. Sobald nähere Details zu den technischen Daten und zu den Preisen bekannt sind, erfahrt ihr es hier sofort.

Bilder: © Hyundai