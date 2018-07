Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner: Exklusivmodell zum 100.

By

Zum 100. Geburtstag der britischen Nobel-Marke gibt es den Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner als Exklusivmodell, mit dem man im kommenden Jahr im Juli das Jubiläum begehen will. Neben jeder Menge Luxus hat jedes der 100 streng limitierten Fahrzeuge im „Cocktail Cabinet“ im Fond ein Detail mit an Bord, welches das Fahrzeug noch exklusiver macht. Worum es sich dabei handelt, erläutern wir in unserem Artikel.

2019 wird die britische Marke 100 Jahre alt und das feiert man mit dem Exklusivmodell Bentley Mulsanne W.O. Edition by Mulliner. Zu Ehren des Gründers Walter Owen Bentley werden im Juli 2019 gleich 100 der Luxuslimousinen mit einem ganz besonders ausgestatteten „Cocktail Cabinet“ im Fond auf die Straßen rollen.

In der edlen Mittelkonsole mit einer Darstellung der Bentley 8 Litre-Front eingelassen befindet sich nämlich eine dünne Scheibe der originalen Kurbelwelle von W.O. Bentleys eigenem Fahrzeug aus dem Jahr 1930. Ein handerlesenes Stück der Marken-DNA. Beim 8 Litre von 1930 handelte es sich um das letzte von W.O. Bentley selbst gezeichnete Modell.

Auf dem edlen Tisch können dann auch die eigens für das Editionsmodell angefertigten gravierten Kristallgläser und die gravierte Kristallkaraffe abgestellt werden. Und auch sonst prägt purer Luxus das Interieur: rotes Leder und edelste Hölzer sind gerade gut genug für den modernen Hundertjährigen. Auch auf den Sitzlehnen und anderen Bauteilen finden sich diverse Verwandtschaftsnachweise in Form von W.O. Bentley-Signaturen.

Die Passagiere können die gestressten Füße im flauschigen Lammfellteppich betten, wer Privatsphäre sucht, zieht die Vorhänge zu und aus dem Highend-Soundsystem kommen Klänge wie im Konzertsaal. Der Kunde hat die Qual der Wahl zwischen allen drei Mulsanne-Versionen (V8, V8, V8 EWB), die dann natürlich noch weitere Besonderheiten aufzuweisen haben. Passend zum schwarzen Lack gibt es auch schwarz lackierte Leichtmetallfelgen. Für Kontraste sollen die Jubiläumsplaketten und diverse Chromanbauteile sorgen. Seine Premiere wird das gute Stück bei der Monterey Car Week (24. – 26. August) feiern. Welcher Preis dann im kommenden Jahr für die exklusive Edel-Sänfte verlangt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

