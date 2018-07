Hyundai Tucson: Nach dem Facelift ab 22.970 Euro zu haben

By

Die Koreaner haben ihrem SUV-Bestseller eine ordentliche Modellpflege verpasst. Der ab sofort erhältliche Hyundai Tucson ist nach dem Facelift ab 22.970 Euro zu haben. Was alles geändert wurde, erfahrt ihr in unseren News.

An Heck und Front haben die Koreaner ihr Erfolgs-SUV angepasst. Den überarbeiteten Hyundai Tucson wird es nach dem Facelift ab 22.970 Euro geben. Neben den Voll-LED-Scheinwerfern und einem überarbeiteten Motorenprogramm gibt es zudem einen Aufmerksamkeitsassistenten (DAW), den Rundumsicht-Monitor (AVM) und die Smartphone-Einbindung via Apple CarPlay und Android Auto und mit kabelloser Ladefunktion.

Schon in der Grundausstattung „Pure“ kommt das Kompakt-SUV mit einem Lichtsensor, elektrisch einstellbaren und beheizbaren Außenspiegeln, elektrischen Fensterhebern, Klimaanlage und einem Audiosystem mit 5,0-Zoll-Bildschirm, einer aktiven Motorhaube sowie USB-, AUX- und Bluetooth-Schnittstelle daher. Das nächsthöhere Ausstattungsniveau ist „Select“ (ab 24.500 Euro), das unter anderem zusätzlich Nebelscheinwerfer, elektrisch anklappbare Außenspiegel, eine Klimaautomatik und ein Lederlenkrad an Bord hat.

In der mittleren Ausstattungslinie „Trend“ (ab 27.050 Euro) gehören Dachreling, silberner Unterfahrschutz und 17 Zoll große Leichtmetallfelgen zu den Ausstattungshighlights. Darüber sind nur noch die Versionen „Style“ (ab 29.800 Euro) und die Topversion „Premium“ (ab 35.300 Euro) mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, elektrisch einstellbaren Vordersitzen, einem Premium-Soundsystem von Krell, einem schlüssellosen Smart-Key-Zugangssystem und einer elektrisch öffnenden Heckklappe angesiedelt.

Für Vortrieb sorgen zum Marktstart zwei Benzin- und drei Dieselmotoren, wobei ein Leistungsspektrum von 115 PS bis 185 PS abgedeckt wird. Neu ist der 1,6 Liter große Einstiegsdiesel, den es in den Leistungsstufen 115 (ab 25.520 Euro) und 136 PS (ab 26.720 Euro) geben wird. Serienmäßig schickt er seine Kraft über eine manuelle Sechsgang-Schaltung an die Vorderräder, während die stärkere Version ihre Kraft alternativ auch über ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT, ab 28.620 Euro) an die Vorderachse weiterleiten kann. Die Top-Motorisierung bildet ein 186 PS starker 2,0-Liter-Diesel mit serienmäßigem Allradantrieb (ab 39.100 Euro). Er ist als erster Hyundai-Motor als 48-Volt-Hybrid ausgelegt und kann mit einer neuen Achtgangautomatik an Stelle der Sechsgang-Handschaltung bestellt werden (ab 41.000 Euro). Der Basisbenziner ist ein 1,6-Liter-GDI mit 132 PS, Sechsgang-Schaltgetriebe und Frontantrieb, den es in der Ausstattungslinie „Pure“ ab 22.970 Euro geben wird. Ergänzt wird er durch den 1,6 Liter-Turbobenziner mit 177 PS (ab 25.720 Euro).

Bilder: © Hyundai