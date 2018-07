Audi E-tron: Kameras statt Außenspiegel

By

Als erster Hersteller setzen die Bayern in einem Serienfahrzeug, dem Ende 2018 erscheinenden, vollelektrischen Oberklasse-SUV Audi E-tron, auf Kameras statt Außenspiegel. Vor kurzem wurde in Kopenhagen das Interieurdesign vom Elektroauto enthüllt und wir haben für euch dazu alle Details.

Im neuen rein elektrisch angetriebenen Oberklasse-SUV Audi E-tron werden die Außenspiegel künftig durch Kameras ersetzt. Das erste Elektroauto der Marke bekommt die neue Technik, die nicht nur beim Luftwiderstand und beim Design Vorteile bringen soll, sondern sich auch auf den Fahrkomfort und die Sicherheit positiv auswirken soll. Auf OLED-Bildschirmen in der Türverkleidung wird der rückwärtige Verkehr angezeigt. Dabei passt sich das Kamerabild der jeweiligen Fahrsituation an, der Fahrer kann ein- und auszoomen und für Autobahn, Abbiegen und Rangieren können jeweils spezielle Ansichten abgerufen werden.

Die neuartige Spiegeltechnologie ist aktuell nur für die EU und einige andere Länder zulassungsfähig, während man auf den wichtigen Märkten USA und China hingegen darauf verzichten muss. Der Innenraum vom Fahrzeug soll zudem speziell gedämmt und abgedichtet sein. Dazu heißt es auf der Herstellerseite: „Auch die Windgeräusche, die bei jedem Auto ab etwa 85 km/h die akustische Wahrnehmung dominieren, dringen kaum zu den Insassen durch.“ Und damit sich in solch ruhiger Umgebung auch Musik bestens genießen lässt, bauen die Ingolstädter noch ein Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang aus 16 Lautsprechern und einer Leistung von 705 Watt ein. Was das Elektroauto kosten soll, wird allerdings bislang noch nicht verraten. Wir bleiben für euch an der Sache dran.

Bilder: © Audi AG