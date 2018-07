Grandland X, Crossland X & Mokka X: Opel erweitert das Antriebsangebot

By

Das SUV-Trio bei Opel um die Modelle Grandland X, Crossland X und Mokka X trumpft in Sachen Antriebsangebot und Euro 6d TEMP-Klassifizierung ordentlich auf. Die Motoren in allen drei SUV erfüllen schon heute die künftige Abgasnorm und für gleich zwei Modelle wird es neue Turbobenzin-Direkteinspritzer und Diesel-Motoren geben. Alle Details zu den Updates im Motorenportfolio gibt es in unseren News.

Die Motorenpalette bei den Modellen Grandland X, Crossland X und Mokka X baut Opel gerade kräftig um. Im Mokka ersetzt ein 1,4-Liter-Turbo mit 120 PS den bisher erhältlichen 1,6-Liter-Sauger mit 115 PS. Damit umfasst das Antriebsangebot beim Bestseller im SUV-B-Segment jetzt ausschließlich Turbo-Triebwerke. Das neue Aggregat ist mit Start/Stop, manueller Sechsgang-Schaltung und Frontantrieb ausgerüstet und soll auf 100 Kilometern nur 6,6 Liter verbrauchen. Der neue Motor ist in Verbindung mit der Basisausstattung ab 20.350 Euro erhältlich.

Im größeren Grandland X gibt es jetzt einen neuen 1,5-Liter-Selbstzünder mit 130 PS, der mit dem ebenfalls neuen, achtstufigen Automatikgetriebe kombiniert werden kann. Das mit einem Verbrauch von nur 4,2 Litern auf 100 Kilometern äußerst sparsame Triebwerk ist ab 27.720 Euro erhältlich. Zur Emissionsminimierung beim 1,5-Liter-Diesel kommt ein System, bestehend aus dem passiv wirkenden Oxidations-Katalysator/NOx-Adsorber, der AdBlue-Einspritzung, dem SCR-Kat (Selective Catalytic Reduction) und dem Dieselpartikelfilter, zum Einsatz. Ebenfalls neu im großen Crossover: Ein 1.2 Turbobenzin-Direkteinspritzer mit 130 PS, der sowohl mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder mit der Achtstufen-Automatik erhältlich sein wird. In den Crossland X pflanzen die Entwickler einen Vierzylinder-Turbo ein, der 102 PS leistet und in Verbindung mit Start/Stop und einem Sechsgang-Schaltgetriebe für mindestens 22.320 Euro kommen wird. Bis 2020 wollen die Opelaner ein hoch gestecktes Ziel erreichen: Ganze 40 Prozent des Absatzes sollen im wachsenden SUV-Segment generiert werden. Um das zu erreichen, wird wohl auch weiterhin am technischen Auftritt der drei X-Versionen gefeilt werden.

Bilder: © Opel