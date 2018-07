Nissan Juke: Mehr Farbe für den kleinen Crossover

By

Der kleine Crossover Nissan Juke bekommt ab sofort mehr Farbe, eine umfangreiche Ausstattung sowie ein paar kleinere Anpassungen bei den Motoren. Bunte Stylingelemente lassen mehr Spielraum für die persönliche Individualisierung. Alle Fakten und den Preis zum Update vom B-Crossover bekommt ihr in unseren News.

Für die Basisversion vom kleinen Crossover Nissan Juke stehen auch weiterhin ein 1.6-Liter-Benziner mit 112 PS sowie ein 1.5-Liter-Dieselmotor mit 110 PS zur Auswahl. Der Benziner erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-Temp und der Selbstzünder schafft die Abgasnorm 6c. Während sich der Otto-Motor wahlweise mit dem Fünfgang-Schaltgetriebe oder dem X-Tronic-Schaltgetriebe schalten lässt, kommt beim Diesel ein Sechsgang-Schaltgetriebe zum Einsatz.

An der Außenhaut bekommen der Kühlergrill sowie die Scheinwerfer eine Umrandung aus dunklem Chrom und in den beiden höchsten Ausstattungslinien (N-Connecta und Tekna) gibt es bunte Einsätze in den Farben Enigma Black, Power Blue oder Energy Orange für die 16-Zoll-Räder, Stoßfänger, Seitenleisten und Außenspiegelkappen. Im Innenraum sorgt die bereits aus dem Micra bekannte Bose-Soundanlage für Konzertsaal-Atmosphäre, wobei im Juke zusätzliche UltraNearfield™ Lautsprecher in den vorderen Kopfstützen verbaut werden, welche für ein 360-Grad-Klangerlebnis sorgen sollen. Das Finish bildet ein mit hochwertigem Leder bezogenes Lenkrad.

Die günstigste der mittlerweile vier Ausstattungslinien, Visia, startet bei 16.490 Euro. Schon hier gibt es eine Klimaanlage, elektrisch einstellbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber, ein Audiosystem mit CD-Player und AUX-Anschluss sowie LED-Tagfahrleuchten. In der nächsthöheren Linie Acenta (ab 18.990 Euro) kommen das Nissan Dynamic Control System, LED-Nebelscheinwerfer, eine Geschwindigkeitsregelanlage mit -begrenzer, eine Klimaautomatik, getönte Heck- und hintere Seitenscheiben, ein USB-Anschluss sowie eine Bluetooth-Schnittstelle hinzu. Dahinter folgen die Linien N-Connecta (ab 20.890 Euro) und Tekna (ab 22.890 Euro). Das Update für das Mini-SUV ist ab sofort erhältlich.

Bilder: © Nissan