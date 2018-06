Aston Martin DBS Superleggera: Extrem leichtes 725-PS-Kraftpaket

By

Er wird die Ablösung für den betagten Vanquish S: Der Aston Martin DBS Superleggera. Dank Leichtbau haben die Engländer ein extrem leichtes 725-PS-Kraftpaket auf die Räder stellen können. Die Karosserie in Aluminium-Leichtbauweise bringt es lediglich auf 1.693 Kilogramm. Alles, was ihr sonst noch wissen müsst, erfahrt ihr in unseren News.

Wie es der Namenszusatz schon sagt – das neue Topmodell der englischen Edel-Schmiede wird superleicht. Mit dem nur 1.693 Kilogramm leichten Aston Martin DBS Superleggera haben die Entwickler ein extrem leichtes 725-PS-Kraftpaket auf die Räder gestellt. Mit derartiger Power aus einem doppelt aufgeladenen V12 versehen ist der neue Leichtbau-DBS das stärkste Modell im Portfolio der Briten. Der ziemlich weit hinten sitzende Front-Motor presst maximal 900 Nm auf die Kurbelwelle. Wegen seiner Position ziemlich nah an der Fahrzeugmitte sowie der Transaxle-Bauweise hat man ein ausgewogenes Gewichtsverhältnis von 51:49 erreichen können.

Die Power wird über eine Achtgang-Wandlerautomatik von ZF, die über eine Carbon-Kardanwelle mit dem Ottomotor verbunden ist, an die Hinterräder weitergeleitet. Der ausschließlich mit Heckantrieb ausgestattete Wagen verfügt zudem über ein mechanisches Sperrdifferential. Für eine sportliche Soundumgebung sorgt eine Klappen-Abgasanlage. Der 2+2-Sitzer braucht nur 3,4 Sekunden für einen Sprint aus dem Stand auf 100 km/h und schafft 340 km/h. Dann produziert der DBS einen Abtrieb von 180 Kilogramm.

Der Innenraum der neuen Superwaffe ihrer Majestät erinnert doch sehr stark an die Cockpits von den kleineren Brüdern DB11 und Vantage. Auch im Superleggera finden sich das Infotainmentsystem von Mercedes sowie zahlreiche digitale Assistenzsysteme. In der Serienausstattung finden sich unter anderem eine 360-Grad-Kamera, ein Reifendruck-Kontrollsystem, Parksensoren und ein Parkassistent wieder. Ab dem dritten Quartal dieses Jahres wird der britische Edel-Sportler für mindestens 274.995 Euro erhältlich sein.

