Mazda MX-5: Ab August noch sauberer und kräftiger

By

Für das neue Modelljahr machen die Japaner ihren Mazda MX-5 fit für die Abgasnorm Euro 6d-Temp und verpassen dem Roadster zugleich etwas mehr Leistung. Ab August rollt dann der kleine Open Air-Japaner noch sauberer und kräftiger zu den Kunden. Alle Details bekommt ihr in unseren News.

Der kultige Mazda MX-5 bekommt pünktlich zur Hochsaison für alle Cabrio-Fans ein Update spendiert und wird damit ab August noch sauberer und kräftiger. Beim 2019er-Modell sorgen unterschiedlichste Maßnahmen im Bereich der Brennraumform, der Einspritzung sowie der Einlasskanäle dafür, dass die Vierzylinder auch ohne einen zusätzlichen Benzin-Partikelfilter bereits die strengen Anforderungen der Abgasnorm Euro 6d-TEMP erfüllen können.

Sowohl der 1,5-Liter- als auch der 2,0-Liter-Motor sollen nach dem Update über eine nochmals verbesserte Gasannahme ohne Verzögerung verfügen. Zudem gibt es nun für den 2,0-Liter-Skyactiv-G eine Leistungsspritze um 24 PS auf 184 PS. Das Drehmoment steigt von 200 auf 205 Nm und das alles bei einem gleichbleibenden Verbrauch von 6,9 Litern auf 100 Kilometern. Etwas weniger üppig fällt das Plus beim 1,5-Liter-SKYACTIV-G aus: Hier gibt es lediglich 1 PS und 2 Nm mehr, so dass nun 132 PS und maximal 152 Nm im Leistungsbuch stehen.

Erweitert haben die Mazda-Entwickler auch das Angebot an Assistenzsystemen: Neu sind unter anderem die Verkehrszeichenerkennung und die Rückfahrkamera sowie der Funktionsumfang des Notbremssystems. Bis auf dunklere 16- und 17-Zoll-Leichtmetallfelgen gibt es in Sachen Optik keine großen Veränderungen. Neu ist aber, dass sich die Lenksäule am Roadster nun in der Höhe und auch in der Länge verstellen lässt. Bei den neuen Preisen hält man sich bislang bedeckt.

Bilder: © Mazda