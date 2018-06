By

Bevor es mit Cupra als eigenständige Marke losgeht, wollen die Spanier mit den nachgeschärften Modellen Seat Leon Cupra R und Cupra 300 „Carbon Edition“ noch einmal so richtig für Furore sorgen. Die zwei besonders dynamischen Sondermodelle sind streng limitiert und bringen bis zu 310 PS auf die Straße. Stärker war bislang noch kein Fahrzeug von der iberischen Halbinsel. Alle Fakten dazu bekommt ihr bei uns.

Mit dem Seat Leon Cupra R und Cupra 300 „Carbon Edition“ kommen gleich zwei extrem limitierte Sondermodelle auf den Markt. Vom R-Modell wird es insgesamt nur 799 Fahrzeuge geben, von denen schon einmal 360 Modelle für den deutschen Markt reserviert sind. Für einen Preis ab 44. 980 Euro gibt es dann einen 2.0 TSI-Motor, der in der Version als Handschalter satte 310 PS an die Kurbelwelle schicken soll. Wird das Schalten dem DSG-Getriebe überlassen, so bringt er immerhin noch 300 PS auf die Straße.

Für besonderen Fahrspaß soll die Fahrprofil-Stufe „Cupra“ sorgen, bei der in Sachen Beschleunigung und Klang echtes Racing-Feeling aufkommen soll. Es muss aber nicht immer die ganz harte Tour sein: In der Stadt und auf langen Autobahnfahrten kann es dank dem Modi „Comfort“ auch durchaus gediegen zugehen.

Noch 2018 soll die neue Marke „Cupra“ an den Start gehen. Bis es soweit ist, vertröstet uns einstweilen der Seat Leon ST Cupra 300. Der Sportkombi ist ab sofort erhältlich und wird ab Werk schon mit jeder Menge Carbonteilen bestückt. Eine Auspuffanlage mit zwei Doppel-Endrohren am Heck am Heckdiffusor signalisiert schon, dass es sich hier um keinen normalen Familienkombi handelt.

Die in Deutschland auf 300 Stück limitierte Serie ist mit der 300-PS-Version des Motors ausgestattet und entfaltet kräftige 380 Nm. Damit sprintet der Kombi in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Schalten übernimmt bei diesem Fahrzeug ein Sechs-Gang DSG-Getriebe und für eine schnelle und sichere Verzögerung steht eine Brembo-Bremsanlage bereit. Das limitierte Sondermodell gibt es hierzulande in den drei verfügbaren Außenlackierungen Nevada Weiß, Pirineos Grau und Midnight Schwarz zu einem Verkaufspreis von mindestens 48.900 Euro.

