BMW 8er Coupé: Bis zu 530 PS für den Raumgleiter

Mit bis zu 530 PS wird der Raumgleiter BMW 8er Coupé noch im November 2018 an den Start gehen. Der Traumwagen soll mit herausragenden Fahrleistungen, emotionsstarkem Design, modernstem Luxus und außergewöhnlich fortschrittlicher Ausstattung in den Bereichen Anzeige und Bedienung, Fahrerassistenz und Vernetzung die Kunden überzeugen. Das Top-Modell der Baureihe: Das ebenfalls gleich zum Marktstart erscheinende M 850i xDrive Coupé mit seinem starken V8-Ottomotor.

Ab November 2018 ist bei der Zahl 7 bei den Bayern nun nicht mehr Schluss, denn dann kommt mit dem BMW 8er Coupé ein Oberklasse-Schönling, der Kraft und Eleganz verbindet. Die sportliche Speerspitze beim Raumgleiter bildet das 530 PS starke M 850i xDrive Coupé mit seinem V8-Benziner. Das 4,4 Liter große Triebwerk mit M-Performance Twin-Power Turbo-Technologie verbindet Kraftentfaltung mit Sound, welcher durch die klappengesteuerte Sportabgasanlage noch verstärkt werden soll. Die maximal 750 Nm des Antriebs sollen den Luxussportler in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Wer es etwas zahmer braucht, der greift zum Diesel. Ja, das sieht man bei einem derartigen Muskelprotz in dieser Klasse nicht allzu oft, aber die Bayern haben sich beim Normalo-Modell für einen 3,0 Liter großen Reihensechszylinder-Diesel mit BMW Twin-Power Turbo-Technologie und 320 PS entschieden. Der stellt sein maximales Drehmoment von 680 Nm dann auch schon bei 1.750 U/Min zur Verfügung. Mit diesem Motor gelingt der 0-auf-100-km/h-Sprint in 4,9 Sekunden. Beide Motoren erfüllen natürlich die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.

Die Kraft leiten beide Triebwerke an ein weiterentwickeltes Acht-Gang Steptronic Sport-Getriebe. Für ein Plus bei der Schaltdynamik, der Effizienz und dem Komfort sollen eine erweitere Spreizung der Gangstufen, eine neue Getriebesteuerung und eine optimierte Hydrauliksteuerung sorgen. Über Schaltwippen am Lenkrad können die Gänge auch manuell eingelegt werden.

Zur Serienausstattung gehören unter anderem das Adaptive M-Fahrwerk mit elektronisch gesteuerten Dämpfern, eine Integral-Aktivlenkung, die auf alle vier Räder wirkt, sowie eine optional erhältliche aktive Wankstabilisierung. Auf der Haben-Seite bei den Assistenzsystemen finden sich beispielsweise die aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, ein Lenk- und Spurführungsassistent, die Spurwechsel- und Spurverlassenswarnung, den Spurhalteassistenten mit Seitenkollisionsschutz und Ausweichhilfe, das System BMW Night Vision sowie die Querverkehrs-, Vorfahrts- und Falschfahrwarnung. Die Preise für so viel Technik sind bislang leider noch nicht bekannt.

Bilder: © BMW Group