Nachdem man schon für den normalen Discovery sowie für den Evoque ein Landmark-Sondermodell aufgelegt hatte, wird nun auch ein Land Rover Discovery Sport „Landmark Edition“ zum 70. Geburtstag der Marke erscheinen. Alle Details dazu gibt es in unseren News.

Im Modelljahr wird es nun auch den Land Rover Discovery Sport „Landmark Edition“ zum 70. Geburtstag der englischen Auto-Schmiede geben. Im dynamischen Offroader arbeitet auch weiterhin ein 180 PS starker 2,0-Liter-Turbodiesel, der jetzt an ein noch effizienteres und leichteres Sechs-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Bei den Außenfarben werden Narvik Black, Corris Grey und Yulong White verfügbar sein, jeweils in Kombination mit einem Dach in der Kontrastlackierung Carpathian Grey.

Die Front wird durch eine neue Frontschürze im Stil des leistungsstärkeren Discovery Sport Si4 mit unterer Hälfte in Anthrazit ergänzt. Ebenfalls nur am Sondermodell erhältlich sind Kühlergrill und Modellschriftzug im Farbton Graphite Atlas sowie 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit fünf Doppelspeichen in Gloss Dark Grey.

Im Innenraum finden sich beim Editionsmodell verfeinerte Sitze in genarbtem Leder in Ebony, ein gleichen Farbton gehaltener Dachhimmel sowie Dekorelemente in Dark Grey Brushed Aluminium. In der Serienausstattung vom Landmark sind auch ein Panoramadach mit elektrischer Sonnenblende, ein Navigationssystem sowie eine Einparkhilfe vorn zu finden. Das Sondermodell ist ab September für mindestens 47.650 Euro erhältlich.

Bilder: © Land Rover