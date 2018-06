Peugeot 508 SW: Premiere vom Mittelklasse-Kombi in Paris

By

Auf dem Autosalon Paris (Publikumstage: 04. – 14.10.2018) wird der Mittelklasse-Kombi Peugeot 508 SW seine Premiere feiern. Im Vergleich zum Vorgänger schrumpft die Kombiversion der Mittelklasselimousine ein ganzes Stück, will aber eben auch mit der neuesten Generation vom vollelektronischen Anzeigekonzept „i-Cockpit“, neuen Fahrerassistenzsystemen wie Night Vision sowie einem dank dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 verringerten Kraftstoffverbrauch glänzen und neue Kunden gewinnen. Alle Fakten zum französischen Lifestyle-Lastesel bekommt ihr in diesem Artikel.

„Liebling, ich habe den Kombi geschrumpft!“ Die neue Generation vom Mittelklasse-Kombi Peugeot 508 SW, der im Oktober seine Premiere in Paris feiern wird, fällt um fünf Zentimeter kürzer und sechs Zentimeter flacher aus als die Vorgängervariante. Auch das Ausgangs-Kofferraumvolumen schrumpft um 30 Liter, so dass nun ein Volumen zwischen 530 und sehr starken 1.780 Liter zur Verfügung steht. Beim Bedienkonzept steht nun das sogenannte i-Cockpit im Zentrum. Es umfasst neben dem kompakten Lenkrad mit vollnarbigem Leder auch ein über dem Lenkrad integriertes, digitales Kombiinstrument sowie den 8“ (in der Version Active) bzw. 10“-HD-Touchscreen (in den Versionen Allure und GT) mit guter Bedienerfreundlichkeit.

Für mehr Sicherheit bei Dunkelheit soll das in der Mittelklasse bislang einmalige Nachsichtsystem Night Vision sorgen, das dank einer Infrarot-Kamera nachts oder bei eingeschränkter Sicht Lebewesen erkennt, die sich in einer Entfernung von bis zu 200 Metern im Bereich vor dem Fahrzeug befinden. Damit der Fahrer seinen Blick nicht von der Straße abwenden muss, wird ihm die Umgebung vor dem Fahrzeug im Display des Kombiinstrumentes angezeigt. In Verbindung mit dem Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 wird es den Automatische Geschwindigkeitsregler ACC mit Stop&Go-Funktion geben und der Full Park Assist sowie ein Spurhalteassistent sind ebenfalls mit an Bord.

Bei den Motoren hat der Kunde die Wahl zwischen zwei PureTech-Benzinern und vier Dieselvarianten der Motoren BlueHDi. Den 1,6 Liter großen Vierzylinder-Turbobenziner gibt es entweder mit 180 oder mit 224 PS. Bei den Selbstzündern bildet ein neu entwickelter Diesel mit 1,5 Litern Hubraum und 130 PS den Einstieg. Wer höher hinaus will, muss zum Zweiliter-Selbstzünder greifen, den es mit 160 und 180 PS geben wird. Beide Benziner sowie die beiden leistungsstärkeren Dieselaggregate werden ausschließlich mit dem neu entwickelten Achtgang-Automatikgetriebe EAT8 angeboten. Nur der kleinste Diesel kann optional auch mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe geliefert werden.

Anfang 2019 werden dann die ersten Fahrzeuge zu den Händlern rollen. Für die zweite Jahreshälfte ist dann auch noch ein Plug-In-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von 50 Kilometern gemäß WLTP-Zyklus geplant. Die Preise für die neue Kombigeneration werden uns dann aber wohl erst zur Premiere in Paris verraten.

