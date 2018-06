Opel Combo Life ab 19.995 Euro bestellbar

By

Der innovative Hochdachkombi Opel Combo Life ist ab 19.995 Euro bestellbar. Wahlweise gibt es den Rüsselsheimer als Kurz- (4,40 Meter) oder XL-Version (4,75 Meter), der zahlreiche Assistenzsysteme an Bord hat. In unserem Artikel bekommt ihr alle wichtigen Infos.

In der Ausstattungslinie Selection gibt es den neuen Opel Combo Life zum Einstiegspreis von 19.995 Euro. Der hat serienmäßig Fahrerassistenz-Systeme wie Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgänger-Erkennung, Spurhalte-Assistent, Berg-Anfahr-Assistent, intelligenter Geschwindigkeitsregler und ‑begrenzer sowie Müdigkeits- und Verkehrsschilderkennung an Bord. Auch die Fahrer- und Beifahrer-Sitzheizung sowie die getönte Wärmeschutzverglasung sind dann mit von der Partie.

Neben der Basisausstattung wird es ab 23.450 Euro auch die nächsthöhere Ausstattungslinie Edition mit Multimedia-Radio samt acht Zoll großem Touchscreen sowie Apple Car Play und Android Auto geben.

Wer dann noch einmal 2.600 Euro obendrauf legt, bekommt die Top-Ausstattung Innovation mit weiteren Extras wie 16-Zoll-Alus, Fensterheber in den Schiebetüren, LED-Tagfahrlicht, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Dachreling, Panoramadach, Parkpiepser hinten und eine elektrische Parkbremse.

Als Basismotorisierung wird ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit 110 PS in Kombination mit Sechsgang-Schaltgetriebe dienen. Wer will, kann auch einen 1,5-Liter-Diesel in den drei Leistungsstufen 76 PS, 102 PS sowie 130 PS ordern, wobei die stärkste Version sowohl mit dem manuellem Standardgetriebe oder einer Achtgang-Automatik bestellt werden kann.

Bilder: © Opel