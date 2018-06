Subaru WRX STI „Final Edition“: Letzte Zielflagge für die Sportlimousine

By

Das Ende naht und so gibt es für Deutschland ab sofort 122 Exemplare der Subaru WRX STI „Final Edition“. Damit senkt sich die letzte Zielflagge für die Sportlimousine, die aber zum Abschied noch einmal mit allen erdenklichen Extras vollgepackt wird – inklusive dem riesigen Heckflügel. Alle Details und die Preise für den dynamischen Quertreiber bekommt ihr in unseren News.

Bevor es mit der Sportlimousine, unter anderem auch wegen immer strenger werdender Abgasvorschriften, vorerst zu Ende geht, lassen es die Japaner noch einmal so richtig krachen: Ehe sich die letzte Zielflagge senkt, kommen hierzulande noch 122 Exemplare der Subaru WRX STI „Final Edition“ auf den Markt. Die sind vollgepackt mit jeder Menge Extras wie beispielsweise diversen Logos der Subaru-Motorsporttochter Subaru Tecnica International (STI), die unter anderem am Frontgrill und an der Heckklappe zu finden sind. Bei der Lackierung können die Kunden zwischen den Metallic-Lackierungen Crystal Black Silica und WR Blue Pearl wählen.

Das STI-Logo findet sich auch auf dem Schaltknüppel und auf einer Schlüsselbund-Plakette, welche mit einer entsprechenden Nummer der Sonderedition ausgestattet ist. Zwischen den goldenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, hinter denen sich eine Hochleistungsbremsanlage mit Brembo-Bremssätteln und silbernen STI-Logos versteckt, finden sich breit ausgestellte Seitenschweller. Den Abschluss bildet der große Heckflügel.

Das Interieur wird von der sportlichen Aluminium-Pedalerie, den Recaro-Sportsitzen mit Leder-/Ultrasuede®-Bezug sowie dem Sportlenkrad dominiert. Auf der technischen Seite ist das Sondermodell mit Licht- und Regensensor, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, schlüssellosem Zugangssystem, LED-Scheinwerfern mit dynamischem Kurvenlicht, Glasschiebedach, Navigationssystem, Rückfahrkamera und einer Sitzheizung vorne vorn ausgestattet. In der Liste der Sicherheitssysteme finden sich Fernlicht-, Spurwechsel-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent.

Für Vortrieb sorgt der bekannte, 300 PS starke 2,5-Liter-Boxer, der ein maximales Drehmoment von 407 Nm entwickelt. Dank der sicheren Traktion vom permanenten symmetrischen Allradantrieb „Symmetrical AWD“ sprintet der Straßen-Rallye-Bolide in nur 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und beschleunigt bis zu einer elektronisch abgeriegelten Höchstgeschwindigkeit von 255 km/h. Eines der letzten 122 Exemplare könnt ihr euch ab 53.350 Euro sichern, was laut Hersteller einen Preisvorteil von 2.000 Euro bedeuten soll.

Bilder: © Subaru