Die Italiener legen für Europa jeweils 108 Exemplare der Alfa Romeo Giulia und Stelvio Quadrifoglio NRing Sondermodelle auf. Die an die legendäre Rennstrecke erinnernde Sonderedition bekommt eine Kohlefaser-Keramik-Bremsanlage von Brembo und jede Menge optische Anpassungen. Alle Details dazu bekommt ihr in unseren News.

Auf dem Nürburgring konnten die Italiener schon so manchen Erfolg einfahren und da war es nun nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Alfa Romeo Giulia und Stelvio Quadrifoglio NRing Sondermodelle auflegen würden. Pro Modell ist die Lieferung streng auf 108 Exemplare limitiert. Für den Innenraum packen die Designer Sportschalensitze von Sparco mit Rückenschalen aus Kohlefaser und ein Alcantara-Sportlenkrad mit rotem Motorstartknopf aus. Die Rückseiten der Sitze sind natürlich, wie sollte es anders sein, aus Carbon gefertigt und das schwarze Alcantara-Leder vorn ist mit roten Ziernähten durchzogen. An der Außenhaut findet sich das Hightech-Kohlefaser-Material unter anderem an den Türschwellern, den Außenspiegelkappen und dem Kühlergrill. Für die Lackierung der beiden Sondermodelle greifen die Designer auf die exklusive Lackfarbe „mattgrau“ zurück.

Die Serienausstattung beider Modelle wird um einen Abstandstempomat, ein Audiosystem von Harman/Kardon sowie das Infotainmentsystem TM Connect mit 8,8-Zoll-Split-Screen-Display ergänzt. Beim Antrieb bleibt es auch beim Sondermodell beim 510 PS und 600 Newtonmeter starken 2,9-Liter-V6-Biturbo-Benziner. Bei der Gulia wird die Kraft über ein aktives Sperrdifferenzial allein an die Hinterachse weitergeleitet, während man beim Stelvio auf ein Allradsystem setzt. Das Einzige, was die Performance wirklich verbessern dürfte, sind die bei den NRing-Modellen nun serienmäßig eingebauten Carbon-Keramik-Scheiben von Brembo. Große Änderungen gibt es beim Preis: Den Giulia Quadrifoglio NRING gibt es ab 122.570 Euro, während das Stelvio-Sondermodell ein Loch von 128.570 Euro in die Haushaltskasse reißt. Die Serienmodelle starten hingegen schon bei 75.200 bzw. bei 89.000 Euro.

Bilder: © Alfa Romeo