Ford Mustang Bullitt: Sonderversion kostet mindestens 52.500 Euro

Eine etwas bessere Ausstattung und ein paar Zusatz-PS kosten beim Editionsmodell Ford Mustang Bullitt mal eben 6.000 Euro mehr. Die Sonderversion des kräftigen Ponys soll in Europa mindestens 52.500 Euro kosten. Was ihr dafür bekommt, erfahrt ihr in unseren News.

Der geliftete Mustang GT bekommt eine Sonderversion, die mindestens 52.500 Euro kostet. Für den Ford Mustang Bullitt hat man die reguläre V8-Version mit 450 PS um zehn Pferdestärken aufgestockt, so dass die Sonderversion nun 460 PS leisten wird. Für die Kraftübertragung der maximal 529 Nm steht ein Sechs-Gang-Schaltgetriebe inklusive der neuen Drehzahlanpassung zur Verfügung. Auf dem Schaltknüppel sitzt ein Billardkugel-Schaltknauf im Bullitt-Design, wie er auch im Film vorkam.

Wer will, kann sich das Sondermodell unter anderem mit der Außenlackierung „Dark Highland Grün“ sichern, die an den Urahn erinnern soll, der vor 50 Jahren im Steve-McQueen-Streifen „Bullitt“ schnell zur Legende wurde. Außerdem wird die schnelle Hollywood-Hommage 21-Zoll-Räder, Ledersitze mit grünen Ziernähten sowie ein Soundsystem von Bang & Olufsen verpasst bekommen. Auch das sprachsteuerbare Sync-3-System mit App-Link und Touchscreen ist neu. Ein Großteil des für Deutschland angedachten Kontingents ist bereits verkauft. Die Auslieferungen sollen im August 2018 starten.

Bilder: © Ford