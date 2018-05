BMW X3 M40i xDrive: Mit 360 PS auf die Überholspur

By

Die Münchener haben jetzt ein paar Modellpflegemaßnahmen für den Sommer 2018 angekündigt. Mit von der Partie: der BMW X3 M40i xDrive, der Dynamik und Fahrspaß verbinden soll. Zumindest solange, bis das noch stärkere M-Modell auf den Markt kommen wird. Bis dahin geht es mit dem 360 PS starken Reihensechszylinder auf die Überholspur.

Mit dem BMW X3 M40i xDrive wird es das Mittelklasse-SUV jetzt auch in einer sportlicheren Version geben. Allerdings müssen sich M-Fans erst einmal mit der 360 PS starken Version auf die Überholspur begeben, ehe dann Ende 2018 ein noch stärkeres Modell folgen soll. Aber auch so dürfte man schon mit diesem Modell jede Menge Spaß haben. Unter der Motorhaube arbeitet ein 3,0-Liter- Sechszylinder-Ottomotor mit TwinTurbo-Aufladung, der maximal 500 Nm Drehmoment entwickelt und das Fahrzeug in 4,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Bei 250 km/h wird elektronisch abgeriegelt. Der angegebene Verbrauch von 8,2 Litern auf 100 Kilometer dürfte wohl in der Realität kaum zu erreichen sein, so dass sich der reale Wert wohl knapp unter 10 Litern einpendeln dürfte. Den Gangwechsel beim 1,8-Tonner regelt eine Acht-Stufen-Automatik.

Natürlich ist der M40i nur die sportliche Speerspitze, zumindest bis der eigentliche X3 M kommt. Doch das X3-Universum öffnet sich einem eigentlich schon viel weiter unten. Die Basis bildet der 184 PS starke, oder besser gesagt, schwache Benziner 20i xDrive, den es ab 44.000 Euro geben wird. Ob nun Diesel oder lieber doch nicht – dennoch dürften sich viele Kunden für den 265 PS starken 30d xDrive für mindestens 55.700 Euro entscheiden. Für das 360-PS-Sportmodell werden mindestens 66.300 Euro fällig. Zur Serienausstattung gehören dann unter anderem LED-Scheinwerfer, 20-Zoll-Aluradsatz, elektrische Sportsitze mit Teillederbezug und das Basis-Navigationssystem. Wer mehr will, und das wollen wohl die meisten BMW-Kunden, dürfte allerdings schnell bei mindestens 80.000 Euro landen.

Bilder: © BMW Group