Citroën C5 Aircross: 2019 kommt das neue Mittelklasse-SUV

By

Anfang 2019 bringen die Franzosen nun als letzte Marke im PSA-Quartett mit dem Citroën C5 Aircross ihr neues Mittelklasse-SUV auf den Markt. Bislang gibt es das Schwestermodell von Peugeot 3008, Opel Grandland X und DS7 Crossback ausschließlich in China. Was ihr hierzulande von dem bis zu 300 PS starken Fünfsitzer erwarten könnt, lest ihr in unseren News.

Dem kleineren C3 wird nun auch in Deutschland ein größerer Markenkollege zur Seite gestellt: Anfang 2019 kommt das bislang nur in China erhältliche Mittelklasse-SUV Citroën C5 Aircross auch zu uns. Das 4,50 Meter lange Fahrzeug mit bis zu 1.630 Litern Kofferraumvolumen wird zum Start wahlweise von zwei Benzin- und drei Dieselmotoren angetrieben, die eine Leistungsspanne von 130 bis 180 PS haben werden.

Ende 2019 wird die Motorenpalette dann durch einen Plug-In-Hybrid mit einer Systemleistung von 300 PS ergänzt. Ein starker Verbrennungsmotor bekommt dann elektrische Unterstützung von jeweils einem Elektromotor an jeder Achse, deren rein elektrische Reichweite bei rund 60 Kilometern liegen soll. Zudem wird das Hybrid-Fahrzeug vorerst der einzige Allradler im Programm bleiben.

Im Innenraum setzen die Entwickler auf Variabilität. So kommen anstelle einer durchgängigen Rückbank gleich drei Einzelsitze zum Einsatz, die sich leicht verschieben, versenken oder verstellen lassen. Was der SUV in Deutschland kosten soll, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Citroën