Neue Diesel und 48-Volt-Bordnetz für den Kia Sportage

Die Koreaner haben jetzt erste Fotos vom überarbeiteten Kia Sportage veröffentlicht. Nach dem Update bekommt der kleine SUV neue Diesel Motoren samt Mildhybrid und 48-Volt-Bordnetz, ein geschärftes Design sowie frische Fahrerassistenz- und Infotainmentsysteme. Alle Details bekommt ihr in unseren News.

Der Kia Sportage soll nach dem Update schicker, sicherer und sauberer werden. Dafür verpassen ihm die Koreaner neue Diesel sowie ein 48-Volt-Bordnetz, das beim Mildhybrid für mehr Effizienz sorgen soll. So wird beispielsweise der bisherige 1.7 CRDi mit 115 und 141 PS durch einen 1.6 CRDi mit 115 oder 136 PS ersetzt. Das 136-PS-Aggregat kommt dabei auch mit Allradantrieb und Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe daher, während der alte Dieselmotor nur mit Frontantrieb erhältlich war. Damit die Dieselmotoren, wie die gesamte Palette, die Abgasnorm Euro 6d-Temp erfüllen können, sind sie mit einem SCR-Speicherkat mit Harnstoffeinspritzung ausgerüstet.

Der große 2.0 CRDi wird künftig als „EcoDynamics+“ unterwegs sein und einen Riemenstartergenerator fürs An- und Abschalten des Diesels angeflanscht bekommen, der auch während der Fahrt und für die Rekuperation genutzt werden kann. Der Generator mobilisiert zusätzliche 14 PS an elektrischer Leistung. Welche Systemleistung hier genau zu erwarten ist und welche anderen Leistungsdaten herauskommen werden, halten die Koreaner bislang noch geheim.

Optisch wurde der kleine SUV auch ein wenig aufgefrischt. So hat man zum Facelift Front- und Heckschürze sowie Scheinwerfer und Rückleuchten überarbeitet und auch die 16 bis 19 Zoll großen Leichtmetallfelgen wurden umgestaltet. Neu sind je nach Ausführung auch seitliche Chromleisten, Unterfahrschutz in Metalloptik und fünf neue Karosseriefarben. Beim Modell Sportage GT Line hat man einen Kühlergrill in Hochglanzschwarz, den Unterfahrschutz in Schwarz und Silber sowie viele Applikationen in „Dark Chrome“ an Seitenschwellern und Heckklappe hinzugefügt.

Im Innenraum gibt es ein neues Lenkrad sowie eine veränderte Instrumenteneinheit und neue, zweifarbige Sitzbezüge in Schwarz-Grau-Kombination. Für den GT Line können neue Ledersitzbezüge in Schwarz-Grau oder in Schwarz mit roten Akzenten geordert werden. Bei den Assistenzsystemen bekommt der Kunde jetzt zusätzlich eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-go-Funktion, eine Rundumsichtkamera und einen Müdigkeitswarner. Beim Infotainment hat man jetzt, je nach Ausführung, die Wahl zwischen einem Sieben-Zoll- und einem neuen, rahmenlosen Acht-Zoll-Touchscreen. Die neue Sportage-Ausführung wird europaweit im dritten Quartal eingeführt. Die Preise sind bislang noch unter Verschluss.

Bilder: © Kia