Opel Corsa GSi mit 150 PS starkem 1,4-Liter-Turbobenziner

By

Lange wurde über die mögliche Motorisierung vom Opel Corsa GSi spekuliert, aber jetzt ist es offiziell: Der sportliche Kleinwagen wird von einem 150 PS starken 1,4-Liter-Turbobenziner angetrieben, der den flotten Blitz in nur 8,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen soll. Alle Fakten zum kleinen Kurvenkünstler bekommt ihr in unseren News.

Wem der über 200 PS starke OPC dann doch etwas too much ist, der kann sich bald den Opel Corsa GSi sichern. Die Rüsselsheimer haben jetzt offiziell die Leistungsangaben des zweiten Modells mit dem GSi-Kürzel verraten. Angetrieben wird der sportlich ausgelegte Kleinwagen, wie bereits vermutet, von einem 150 PS starken 1,4-Liter-Turbobenziner, der den kleinen Kurvenräuber bis auf 207 km/h beschleunigen soll. Der maximal 220 Nm abgebende Motor soll äußerst durchzugsstark sein, wie die Tatsache, dass der Sprint von 80 auf 120 km/h in 9,9 Sekunden erledigt sein soll, belegt.

Der ab Sommer 2018 zu den Händlern rollende GSi-Kleinwagen erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-temp. Für einen maximalen Fahrspaß soll er vor allem auf kurvenreichen Landstraßen sorgen, weshalb die Ingenieure bei der Konfiguration des Motors auf das Ansprechverhalten besonders Wert gelegt haben. Das Zusammenspiel zwischen dem Turbotriebwerk und dem Sechs-Gang-Schaltgetriebe mit kurz übersetzten zweitem und drittem Gang und dem Drehmomentplateau zwischen 3000 und 4500 Umdrehungen pro Minute soll für beherzten Vortrieb sorgen.

Vom OPC hat man das Sportfahrwerk und die mit signalroten Bremssätteln bestückten Bremsen übernommen. Auch sportliche 18-Zoll-Leichtmetallräder mit 215er-Reifen sorgen sowohl für Akzente, als auch für mehr Fahrstabilität. Optische Highlights sollen die großen Lufteinlässe in der Frontschürze, die Seitenschweller, der Wabengrill, die Außenspiegelgehäuse in Carbon-Optik, ein verchromtes Auspuffendrohr sowie ein markanter Dachkantenheckspoiler in Wagenfarbe werden. Im Cockpit bekommt der Opel-Pilot das Sportlederlenkrad, einen Lederschaltknauf und die Aluminium-Sportpedale und kann optional auch die Recaro-Performancesitze ordern. Zu welchem Preis das alles zu haben sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Bilder: © Opel