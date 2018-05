Neues Doppelkupplungs-Getriebe für BMW 2er Active Tourer / Gran Tourer

By

Das einzige echte Familienfahrzeug der Bayern, der BMW 2er Active Tourer / Gran Tourer, wurde jetzt überarbeitet und hat unter anderem ein neues Doppelkupplungs-Getriebe bekommen. Alle Details und die Preise der überarbeiteten Version gibt es für euch in unserem Artikel.

Bis auf die größeren Nieren, markanten Schürzen und zwei Endrohre bei den Vierzylinder-Modellen hat sich optisch beim neuen BMW 2er Active Tourer / Gran Tourer nicht allzu viel getan. Dafür gibt es aber auf der technischen Seite nach dem Update einige Neuerungen: Dabei standen natürlich die Anpassung an die neue Abgasnorm Euro-6d-temp und die Einführung einer neuen Motorengeneration im Zentrum der Aufmerksamkeit der Ingenieure und so sind jetzt alle Benziner mit einem Rußpartikelfilter ausgestattet und die Diesel werden mit SCR-Katalysatoren ausgeliefert. Auch bei der Leistung der Motoren gab es leichte Zuwächse, so dass das Leistungsspektrum der Benziner nun von 109 PS beim 1,5-Liter-Dreizylinder bis zu 231 PS beim 2,0-Liter-Vierzylinder, den es allerdings nur für den Active Tourer gibt, reicht. Bei den Selbstzündern gibt es Vierzylinder-Diesel mit 1,5 und 2,0 Litern Hubraum und mit einer Leistung zwischen 116 und 190 PS. Auch die Spritsparvariante, der Plug-in-Hybrid BMW 225xe iPerformance Active Tourer mit 45 Kilometern elektrischer Reichweite und einer Systemleistung von 224 PS, wird weiterhin angeboten.

Neu ist das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, das den bisherigen Sechsgang-Wandlerautomaten (außer im Plug-in-Hybrid) in Rente schicken soll. Das Basisgetriebe wird auch weiterhin eine manuelle Sechsgangschaltung sein und für leistungsstärkere Antriebe wird eine Achtgangautomatik angeboten. Ebenfalls erhalten bleibt der Frontantrieb, der allerdings optional auch gegen einen Allradantrieb getauscht werden kann. Serie ist der Vierradantrieb nur beim Top-Motor 225i mit 231 PS. Die Preise für das Basismodell Active Tourer 216i mit 109 PS und Handschalter starten bei 27.850 Euro, während beim Gran Tourer die günstigste Version mindestens 29.100 Euro kosten wird. Wer das neue DSG haben will, muss für mindestens 31.500 Euro zum 218i greifen. Das Top-Modell 225i xDrive mit Allrad und Automatik ist ab 41.000 Euro zu haben und der Plug-in-Hybrid 225xe iPerformance Active Tourer wird ab 39.650 Euro angeboten. Günstigster Diesel wird der 216d für 31.150 Euro zu haben sein. Das Allrad-Automatik-Top-Modell gibt es für 40.850 Euro, wer allerdings die beste Ausstattung M-Sport haben will, muss mindestens 47.050 Euro hinblättern.

Bilder: © BMW Group