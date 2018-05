Mercedes-Benz V-Klasse „Night Edition“: Großraumlimousine mit ganz viel Schwarz

By

Die Stuttgarter bringen mit der Mercedes-Benz V-Klasse „Night Edition“ ein Sondermodell der Großraumlimousine mit ganz viel Schwarz auf den Markt. Mit seinen schwarzen Designelementen setzt das Editionsmodell sportliche Akzente und eine AMG-Front- und Heckschürze sowie AMG-Zierelemente im Interieur sind ebenfalls verbaut. Alle Details erläutern wir euch in unseren News.

Die Farbe Schwarz dominiert ganz klar das Design der neuen Mercedes-Benz V-Klasse „Night Edition“. Die Großraumlimousine kommt mit schwarzen Außenspiegeln, einem Kühlergrill mit zwei Lamellen in Hochglanzschwarz, exklusiven AMG 19-Zoll-Leichtmetallrädern im schwarz lackierten 7-Doppelspeichen-Design, EDITION Plaketten an den vorderen Kotflügeln sowie einer Colorverglasung im Fond daher.

Auch in der Inneneinrichtung ist der dunkelste aller Farbtöne das bestimmende Element: Komfortsitze in schwarzem Leder Nappa, eine Instrumententafel in Lederoptik, beide mit Kontrastziernähten, Fußmatten mit EDITION Plakette und ein schwarzer Innenhimmel. Für einen Zuwachs beim Komfort soll unter anderem das serienmäßig enthaltene Park-Paket mit 360-Grad-Kamera sorgen, mit dem das Einparken und Rangieren deutlich leichter gemacht werden soll. Als Motorisierung ist der V250 d Dieselmotor mit einer Leistung von 190 PS verbaut. Die ab sofort bestellbare und im Juni 2018 zu den Händlern rollende V-Klasse-Sonderedition kostet mindestens 55.260 Euro, was laut Mercedes einem Preisvorteil gegenüber vergleichbarer Einzelausstattung von rund 2.300 Euro entsprechen soll.

Bilder: © Daimler AG