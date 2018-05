Ford C-Max Sport: Sportliche Familienkutsche

By

Sportliches Styling, verbesserte Kraftstoffeffizienz und große Auswahl bei den Motoren – das zeichnet die neue Ausstattungsversion bei der Familienkutsche Ford C-Max Sport aus. Der kompakte Van bringt attraktive Styling-Extras, Innenraum-Upgrades und eine umfangreiche Serienausstattung mit. Alle Details zur neuen Version bekommt ihr in unseren News.

Den Fünfsitzer gibt es ab sofort auch in der Ausstattungslinie Ford C-Max Sport. Hier gibt es für die sportliche Familienkutsche ein großes Paket mit dynamischen Ausstattungsdetails. Beim Exterieur fallen vor allem die Styling-Elemente wie 17-Zoll-Leichtmetallräder im 15-Speichen-Design in Rock-Metallic (optional glanzgedrehte 18-Zoll-Räder) sowie ein schwarz lackiertes Dach, schwarze Außenspiegelgehäuse und ein größerer Heckspoiler auf. Zudem werden die Frontscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und die Nebelscheinwerfer von schwarzen Blenden eingefasst. Im Interieur gibt es zusätzlich einen Dachhimmel in Schwarz, einen Startknopf mit Ford Power-Startfunktion für schlüsselfreies Starten, ein Lederlenkrad mit grauen Ziernähten sowie einen Lederschaltknauf.

Die Serienausstattung wird unter anderem durch einen automatisch abblendenden Innenspiegel, ein Park-Pilot-System hinten, die Scheibenwischer mit Regensensor sowie einen Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor ergänzt. Zudem wird auch das Fahrer-Assistenzsystem „Active City Stop“ zur Serienausstattung gehören, welches das Fahrzeug bei Geschwindigkeiten unter 50 km/h selbstständig abbremst und somit dabei hilft, Auffahrunfälle zu vermeiden. Wer will, kann für den „Sport“ auch zwei „Business-Pakete“ buchen, die unter anderem aus einem Ford Navigationssystem inklusive dem sprachsteuerbaren Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen, einem Fahrspur-Assistent inklusive Müdigkeitswarner und Fernlicht-Assistent oder auch einem Verkehrsschild-Erkennungssystem bestehen. Auch ein „Family-Paket“ mit Sonnenschutzrollos, integriert in den hinteren Seitentüren, und Tabletts an den Vordersitzlehnen sowie ein „Winter-Paket“ (beheizbare Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbares Lederlenkrad, Vordersitze individuell und variabel beheizbar) können bestellt werden. Das Motorenangebot umfasst zwei Benziner und zwei Diesel in jeweils vier Leistungsstufen von 95 PS bis 182 PS mit Stopp-Start-Automatik. Für das Schalten können neben der manuellen Sechsgang-Schaltung auch eine 6-Gang-Wandlerautomatik mit manueller Schaltmöglichkeit sowie die Ford PowerShift-Automatik (Direktschaltgetriebe, 6-Gang mit manueller Schaltmöglichkeit) ausgewählt werden. Die Preise für die neue Ausstattungslinie sollen bei mindestens 23.800 Euro starten.

Bilder: © Ford